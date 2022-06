Bassetti: “Nella gestione della pandemia stiamo navigando a vista. A settembre-ottobre ci giochiamo molto”

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, è intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos Salute in merito al prossimo appuntamento elettorale, che prevede l’obbligo della mascherina chirurgica sia per gli elettori, che per i soggetti aventi diritto all’accesso al seggio.

“Sull’obbligo della mascherina per andare a votare, stendiamo un velo pietoso”, ha spiegato Bassetti. “Oggi possiamo andare a ballare la macarena in discoteca, possiamo andare al supermercato o in farmacia senza mascherina, mentre per andare a votare c’è il rischio contagio. Assurdo. La politica è lontana dai cittadini. Siamo di fronte alla burocrazia che impazza e che prende decisioni dove non c’è una vera evidenza scientifica”.

“Politica lontana dai cittadini. Nella gestione della pandemia stiamo navigando a vista”

“Nella gestione della pandemia in questo momento stiamo navigando a vista. E non abbiamo il bravo generale Figliuolo che è lì pronto per organizzare la campagna dell’autunno come fece nel 2021. A settembre-ottobre ci giochiamo molto, il virus circolerà molto con Omicron 5 e speriamo di aver fatto il vaccino bivalente“, ha concluso l’infettivologo.