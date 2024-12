Barbecue, se lo hai acceso qui preparati alla MULTA di fine anno | Ti bussano alla porta e perdi ciò che hai vinto a Tombola

Probabilmente non sai che l’utilizzo del barbecue l’ultimo dell’anno potrebbe causarti dei problemi. Ecco a cosa si può andare incontro.

Non tutti sanno che il termine barbecue deriva da uno spagnolo che a sua volta deriva da un altro caraibico e sta a significare “letto di rami intrecciati” o “griglia”. Si tratta di uno strumento destinato alla cottura di carne, pesce e verdura.

Il barbecue può essere da abitazione e da giardino o terrazzo. Il primo deriva dalla tradizione giapponese ed è di piccole dimensioni, dunque si può posizionare sul tavolo. Il secondo, invece, ha dimensioni più grandi con delle gambe di sostegno.

In base al metodo di cottura può essere per irraggiamento (quando il tutto avviene mediante l’utilizzo di un combustibile che produce aria calda) e per contatto (ci sono delle piastre o griglie arroventate riscaldate elettricamente).

Secondo quanto riportato sul sito mamelipalestrina.it sembra che ci siano dei rischi da non sottovalutare se si ha un barbecue collocato in balcone o in terrazzo il giorno di Capodanno. Sembrerà assurdo, ma ci sono dei dettagli da non trascurare per evitare di andare incontro a degli episodi spiacevoli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco i rischi dell’utilizzo di un barbecue a fine anno

È ben risaputo che in ogni angolo del mondo con l’ultimo dell’anno le persone decidono di festeggiare non solo con un brindisi, ma anche utilizzando i botti e i fuochi d’artificio secondo la tradizione. È un modo per accogliere il nuovo anno tra colori che illuminano la notte e le esplosioni di fuochi d’artificio a effetto.

In realtà molti Comuni vietano l’utilizzo perché non solo aumentano la percentuale di inquinamento dell’ambiente, ma anche la morte di tanti animali per via dello spavento. Inoltre ci sono anche delle sanzioni amministrative per chi vende quelle illegali. Se non si usa la testa in questi casi, ci potrebbero essere degli eventi spiacevoli.

Multe salate per chi mette a rischio l’incolumità altrui

Il rischio di esplosione aumenta se malauguratamente i botti arrivano accidentalmente sul tuo balcone con un barbecue dotato di bombola a gas. Per questo motivo è consigliabile tenerlo in casa almeno per la notte del 31 dicembre. Bisognerebbe eliminare dai luoghi esterni tende, contenitore di carta, panni stesi è tutto ciò che potrebbe prendere fuoco.

Purtroppo non tutti sono coscienziosi nel momento in cui sparano i botti e i fuochi d’artificio. In teoria non dovrebbero direzionarli verso le abitazioni altrui, ma l’entusiasmo a volte gioca brutti scherzi. Spesso capita di vedere bidoni della spazzatura in fiamme o gli addobbi natalizi.