Assegno di inclusione, adesso ti spetta anche con l’ISEE alto | Il commercialista non ti ha detto nulla, fai così e incassi subito

Se hai un’Isee troppo alto ma vuoi accedere all’Assegno di inclusione sei nel posto giusto. Ti spieghiamo noi

I bonus e le agevolazioni giocano un ruolo cruciale nell’economia italiana, rappresentando strumenti fondamentali per sostenere determinate categorie di cittadini e settori economici in difficoltà.

Negli ultimi anni, il governo ha introdotto numerosi incentivi, mirati a ridurre le disuguaglianze e a stimolare la ripresa economica in momenti di crisi.

Alcuni di questi bonus si rivolgono specificamente alle famiglie a basso reddito o ai lavoratori con stipendi modesti, mentre altri sono progettati per rilanciare comparti chiave dell’economia, come l’edilizia, un settore che ha beneficiato enormemente di incentivi come il superbonus durante la pandemia da Covid.

I bonus non solo offrono un sostegno economico immediato, ma possono avere un effetto domino sull’intero sistema economico. L’edilizia, ad esempio, non è solo un settore produttivo, ma coinvolge una vasta rete di lavoratori, fornitori e servizi correlati. Tuttavia, la loro implementazione non è sempre priva di problemi.

La nuova agevolazione statale

Un esempio significativo è rappresentato dal reddito di cittadinanza, introdotto per aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione, ma che nel tempo ha mostrato alcune criticità. Sebbene abbia garantito un sostegno economico a molte famiglie, si è rivelato facilmente aggirabile da truffatori e inefficace nel raggiungere tutti i suoi obiettivi, come il reinserimento lavorativo.

Questo ha portato alla sua sostituzione con l’assegno di inclusione, una misura più mirata e meno esposta a frodi, che punta a offrire supporto economico e un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. L’assegno di inclusione è una misura destinata ai nuclei familiari con redditi inferiori a una certa soglia Isee.

Questo strumento non si limita a fornire un contributo economico mensile, ma prevede anche l’attivazione di percorsi formativi e lavorativi per i beneficiari, promuovendo una maggiore autonomia economica e sociale. Tuttavia, alcune criticità persistono, specialmente per quelle famiglie il cui Isee supera di poco il limite consentito, escludendole da un beneficio che potrebbe comunque fare la differenza.

Un trucco per ottenere il bonus

Una recente analisi riportata da mamelipalestrina.it spiega che esiste un modo legale per accedere all’assegno di inclusione anche con un Isee più alto rispetto alla soglia stabilita. Questo trucco legale si basa sul calcolo di spese e detrazioni, che possono essere utilizzate per abbassare l’indicatore economico e rientrare così nei requisiti. Ad esempio, includendo spese mediche documentate o altre detrazioni previste dalla legge, molte famiglie possono ridurre il valore Isee fino al livello necessario per accedere al beneficio.

Questo dettaglio, tutt’altro che marginale, offre una possibilità concreta a molte famiglie che rischiavano di restare escluse dai benefici dell’assegno di inclusione. È importante però ricordare che per utilizzare questi strumenti in modo corretto è fondamentale rivolgersi a esperti o ai centri di assistenza fiscale, che possono aiutare a compilare correttamente la documentazione necessaria.