Bandiere Blu 2023, le 10 spiagge premiate nel Lazio: l’elenco delle località

Sono state assegnate le Bandiere Blu 2023 e ammontano a 226 le località rivierasche e a 84 gli approdi turistici che quest’anno, in Italia, possono fregiarsi di tale riconoscimento. Il Lazio resta in doppia cifra ottenendo la bandiera per 10 comuni. Due di questi sono in provincia di Roma mentre i restanti otto in quella di Latina.

I comuni premiati nel Lazio

Il Lazio conferma la doppia cifra con 10 località premiate per questo 2023. In provincia di Roma spiccano i comuni di Anzio, con tre spiagge insignite del drappo blu, e Trevignano Romano sul Lago di Bracciano. Per quanto concerne il comune anziatico si tratta della diciottesima bandiera blu e le tre spiagge premiate si trovano una nella Riviera di Ponente, l’altra in quella di Levante e la terza al lido di Lavinio.

Il maggior numero dei riconoscimenti, però, riguarda la provincia di Latina che si conferma capolista in questa virtuosa classifica. Le località che hanno ottenuto il tanto agognato drappo blu sono otto: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno.

La gioia di Trevignano Romano

Il comune di Trevignano Romano è uno dei pochi siti lacuali premiati in questo 2023. Il vicesindaco del paese, Luca Galloni, ha così commentato il prestigioso riconoscimento ottenuto: “Per il 2023 a Trevignano sventola la Bandiera Blu italiana per il turismo di qualità. Siamo uno dei pochissimi Comuni lacuali ad essere premiati. Il ringraziamento va a tutta la nostra Comunità, agli operatori dell’indotto turistico in particolare quello balneare e agli uffici comunali che si dedicano tutto l’anno al mantenimento degli standard di valutazione internazionale”.

Per il comune che affaccia sul Lago di Bracciano si tratta della sesta bandiera blu e, come sottolinea sempre Galloni, “non è solo un riconoscimento internazionale tra i più ambiti per il turismo di qualità ma è anche e soprattutto un modo di vivere e di concepire il territorio”.

Il dato a livello nazionale

A livello nazionale sono 226 le località rivierasche premiate e 84 gli approdi turistici contrassegnati con la bandiera blu. Il riconoscimento viene assegnato a quei territori che rispettano e valorizzano la gestione sostenibile del territorio.

Rispetto allo scorso anno sono state riconfermate tutte le località, ad eccezione di Cattolica, mentre si contano 17 nuovi ingressi. La regione Liguria conta il più alto numero di bandiere blu, ben 34, seguita dalla regione Puglia con 22 spiagge premiate.

I criteri dell’assegnazione

Il riconoscimento della bandiera blu viene assegnato dalla Foundation for Environmental Education, un’organizzazione non governativa che sponsorizza lo sviluppo sostenibile. La cerimonia, per quel che riguarda l’Italia, si è tenuta a Roma venerdì mattina presso la sede del CNR. Da segnalare anche la presenza della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

I criteri alla base dell’attribuzione della Bandiera Blu sono 32 e vengono aggiornati ciclicamente per permettere alle amministrazioni locali di implementare, migliorare e risolvere le problematiche dei rispettivi territori. Tra gli indicatori più importanti spiccano quelli della validità delle acque di balneazione e la funzionalità degli impianti di depurazione. Poi anche la cura dell’arredo urbano e valorizzazione aree naturalistiche. Il 2023, rispetto allo scorso 2022, ha visto 17 nuovi ingressi.

© Riproduzione riservata