Banche sotto attacco, i conti italiani non sono più al sicuro: se rispondi alla mail ti ritrovi senza un soldo

Paura vera e autentica per i correntisti. Banche sotto attacco. I loro conti non sono più al sicuro. Occhio rispondere a un’email!

Anche questa non ci voleva, lo sappiamo bene. E ci duole anche molto dare notizie di questo genere che non sono di certo un toccasana per i nostri cuori in questo momento. Non per nulla l’aria che tira nel nostro Paese è a dir poco pessima. La crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e la cosa peggiore è che non accenna nemmeno minimamente a cedere il passo.

I rincari poi sono all’ordine pazzesco e talora possiamo definirli, senza se e senza ma, come assolutamente folli e fuori luogo. Nel contempo il lavoro latita un po’ troppo. C’è chi l’ha proprio perso o chi ha visto diminuire, pure in maniera assai drastica, le ore lavorative. E ciò si traduce in molti meno soldini in busta paga a fine mese.

E poi c’è chi non riesce a trovarlo. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, le spese da onorare ogni mese sono sempre tantissime tra quelle fisse, varie e pure impreviste. E quest’ultime chiaramente capitano nei momenti più impensati e indelicati. E poi, tanto per non farci mancare nulla, ecco le truffe di vario genere che ci tolgono il respiro.

Banche sotto attacco, occhio a rispondere a questa email

Diciamo pure che ormai pullulano ogni giorno in Rete come funghi su un prato erboso dopo un’intensa giornata di pioggia. Molte sono assai fantasiose e i malviventi sono decisamente molto scaltri nel pensarle e soprattutto a metterle in atto. E come vengono scoperti i loro imbrogli ecco che ne ideano altri a una velocità super sonica.

Adesso si parla di un vero e proprio attacco che sta coinvolgendo molte banche. Diciamo che nessuna può mai dirsi veramente al sicuro dal momento che i criminali sono diventati sempre più dei grandissimi esperti informatici. Anzi sono proprio degli hacker a tutti gli effetti. Fatto sta che se ora risponderete a questa email andrete nei guai e pure grossi. Vi ruberanno tutto quanto.

Come cercano di fregarti

In sostanza non dovete mai e poi mai pensare che la vostra banca vi chieda di cambiare dati o di comunicarli, soprattutto quelli personali e sensibili, tramite sms o per l’appunto email. Se ricevete tali richieste mettetevi subito in allerta perché dietro di esse ci sta qualche criminale. Potete anche avvertire la vostra Banca e nel frattempo eliminare la comunicazione e aver bloccato il mittente.

Ovviamente se in tantissimi ad oggi ci sono caduti con tutte le scarpe è perché i truffatori sono diventati assai abili anche nel copiare i loghi e la grafica propria delle varie realtà. E parliamo in tale direzione non sono delle Banche ma anche di vari Corrieri e della Posta oltre che delle tante piattaforme di intrattenimento streaming che da tempo fanno parte delle nostre vite.