Truffa stradale a Roma, gli automobilisti non hanno scampo: con una manovra rischi soldi e patente

Truffa sulle strade di Roma, se la conosci sai come difenderti. In tanti ci sono già caduti con tutte le scarpe.

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese non c’è indubbiamente da dormire sonni tranquilli e pacifici la notte su comodi e soffici guanciali. Del resto, si sa, la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima. E la cosa peggiore, oltre che decisamente preoccupante, è che non accenna nemmeno minimamente a diminuire.

E che dire dei rincari? Di certo possiamo affermare che sono stati e sono ancora oggi a dir poco spaventosi. Inoltre hanno toccato tutti quanti settori, compreso quello alimentare che è quello che per ovvie ragioni ci sta maggiormente a cuore. Fare la classica spesa al supermercato è diventata una vera impresa titanica per tantissime famiglie.

E lo è anche perché le varie spese da onorare, dunque non parliamo soltanto di quelle prettamente alimentari, sono decisamente varie, tante e in certi casi pure assai onerose. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa davvero per dire, il lavoro latita un po’ troppo. E nel contempo aumentano a gogo le truffe che scorrono perlopiù in Rete.

Truffa stradale a Roma, perdi soldi e la patente

Adesso però ce ne è una che accade in strada nella Città Eterna che è sempre super affollata pure da turisti che provengono da tutto il mondo. Tra l’altro pare che in essa ci siano caduti con tutte le scarpe già tantissimi automobilisti che hanno così visto il concreto e reale rischio di perdere non solo un mucchio di soldi ma pure la loro patente.

Insomma, lo avete capito, la cosa è assolutamente preoccupante e quindi non va in alcun modo presa sotto gamba. In ogni caso ora è stata scoperta. Dunque conviene tenere gli occhi bei aperti quando siamo in strada e in particolare alla guida anche se non siamo a Roma dal momento che altre persone potrebbero copiare il trucchetto.

Come funziona l’imbroglio

In poche parole un uomo finge di essere stato investito, quando in realtà non è esattamente così ma è lui a fare tutto da solo. Porta con se cellulari e altri dispositivi mobili già rotti e finge di aver subito danni molto gravi per spillarci tanti soldi. Ora però è stato individuato e il suo imbroglio bello che scoperto. Delle telecamere lo hanno ripreso e ora ha finito di truffare la gente.

In ogni caso in tempi recenti altri pesanti truffe avevano riguardato gli automobilisti. Tuttavia in tal caso erano stati alcuni di loro a truffare le assicurazioni, inscenando tamponamenti e veri e propri incidenti per ricavarne dei bei soldini. Insomma, ormai se ne inventano di tutti i colori pur di portare acqua pure in maniera illecita al proprio mulino.