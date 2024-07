Bambini dimenticati in auto e la legge sui dispositivi antiabbandono

In tutto il mondo casi simili si ripetono con una frequenza inquietante, mettendo in evidenza la fallibilità della memoria umana

Negli ultimi anni, si è assistito a un fenomeno tanto straziante quanto evitabile: bambini piccoli dimenticati in auto sotto il sole cocente, spesso con esiti tragici. Episodi che hanno sconvolto l’opinione pubblica e hanno portato alla promulgazione di una legge che impone l’uso di dispositivi antiabbandono per bambini fino a quattro anni di età. Ma nonostante la normativa, l’adesione a questa misura di sicurezza resta bassa, mettendo in luce gravi lacune nella sua implementazione e sensibilizzazione.

Casi di cronaca strazianti

Uno dei casi più noti in Italia è quello di Luca, un bambino di 18 mesi, dimenticato in auto dal padre in una calda giornata di luglio a Pisa. Il piccolo Luca è stato ritrovato privo di vita dopo ore passate sotto il sole, un episodio terribile che ha riacceso il dibattito sulla necessità di dispositivi antiabbandono.

Un altro episodio tragico ha coinvolto la piccola Serena, di appena due anni, dimenticata in auto dalla madre a Catania. Anche in questo caso, la piccola non è sopravvissuta al caldo torrido, lasciando una famiglia e una città intera nel dolore.

Tragici eventi purtroppo non isolati. In tutto il mondo, casi simili si ripetono con una frequenza inquietante, mettendo in evidenza una vulnerabilità comune: la fallibilità della memoria umana.

La Legge sui dispositivi antiabbandono

In risposta a queste tragedie, il legislatore italiano ha introdotto la legge n. 117 del 1° ottobre 2018, che impone l’uso di dispositivi antiabbandono per i bambini fino a quattro anni. Questi dispositivi sono progettati per rilevare la presenza del bambino nel seggiolino auto e avvisare il conducente attraverso segnali acustici e visivi o notifiche sul cellulare.

La legge prevede che tutti i nuovi veicoli siano dotati di questi dispositivi, e che i vecchi veicoli siano equipaggiati con sistemi aggiuntivi. Purtroppo, nonostante la normativa e la disponibilità di incentivi fiscali per l’acquisto dei dispositivi, molti genitori non rispettano l’obbligo, spesso per mancanza di consapevolezza o per sottovalutazione del rischio.

Lacune nell’Implementazione della Legge

Uno dei principali problemi nell’implementazione della legge sui dispositivi antiabbandono è la scarsa informazione. Molti genitori non sono a conoscenza dell’obbligo o non comprendono appieno l’importanza di questi dispositivi. Le campagne informative sono state sporadiche e poco incisive, e spesso non raggiungono le fasce di popolazione più a rischio.

Inoltre, l’accesso ai dispositivi non è sempre agevole. Sebbene esistano incentivi fiscali, i costi dei dispositivi possono essere ancora proibitivi per alcune famiglie, e la distribuzione dei sistemi gratuiti o a prezzo ridotto è stata limitata e disomogenea.

Le istituzioni devono intensificare le campagne di sensibilizzazione e garantire che ogni genitore sia informato e abbia accesso ai dispositivi. Anche le scuole e gli asili possono svolgere un ruolo fondamentale, educando i genitori sui rischi e sulle soluzioni disponibili.

La tecnologia offre strumenti efficaci per prevenire queste tragedie, ma è la responsabilità collettiva a fare la differenza. Ogni vita persa è un richiamo alla nostra coscienza: la sicurezza dei bambini deve essere una priorità ineludibile.