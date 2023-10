Ballando con le stelle, Lorenzo Tano e il tifo di papà Rocco Siffredi

(Adnkronos) – Lorenzo Tano debutta a Ballando con le stelle su Raiuno e papà Rocco Siffredi scende in campo per il figlio. "Ragazzi, mettete un like. Serve la vostra energia, io ce l'ho sempre messa tutta per voi!", scrive l'attore, re del porno, mentre il giovane Lorenzo esordisce nel programma di Raiuno. "Nessuno mi conosce realmente, non mi sono mai mostrato e sui social sono attivo pochissimo. Sono il figlio di Rocco Siffredi, lavoro con lui dietro le quinte: tutto quello che è regia, business, strategie. Mi sono laureato in Economia in commercio", dice Lorenzo Tano presentandosi prima dell'esibizione. "Lavoriamo in un mondo costruito. Creiamo un prodotto che dovrebbe essere visto solo dagli adulti, un bambino molto giovane che ha accesso ad un certo tipo di contenuti neanche capisce cosa succede. Tanti aspetti andrebbero controllati, è nata l'idea di creare una piattaforma educativa. Manca l'educazione di base. Io ho vissuto in una famiglia sana, quando i miei genitori tornavano a casa era un ambiente sano", racconta. L'esibizione non strappa voti altissimi ai giudici ("Ho visto uno scarafaggio in un ballo di galline", dice Guillermo Mariotto che vota zero), ma tutti rimangono colpiti dal feeling con la partner Lucrezia Lando. "Saresti il primo Siffredi che fa qualcosa di cui ci interessa la trama. Vogliamo sapere cosa succede in questa storia", dice Selvaggia Lucarelli mostrando particolare interesse per il rapporto tra il concorrente e la ballerina. Quale consiglio è arrivato da papà Rocco? "Mi ha detto di concentrarmi solo sul ballo senza pensare all'esterno. In questo caso, l'imprevisto è arrivato dall'interno", dice facendo riferimento ad un incidente con un pezzo del microfono. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

