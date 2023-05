Azione, Gruppioni passa a Iv. Calenda: “Dirlo prima sarebbe stato più elegante”

(Adnkronos) – Naike Gruppioni via da Azione per passare a Italia Viva. "Abbiamo appreso stamattina da un giornale di questo 'scippo'. Faccio i migliori auguri a Naike. Ogni scelta è legittima e rispettabile. Mi permetto solo di notare che, per rispetto alla comunità che l’ha eletta sei mesi fa quasi senza conoscerla, una comunicazione preventiva sarebbe stata più elegante. Ma immagino che l’uscita a sorpresa fosse parte dell’accordo di ingaggio. Questa vicenda, altrimenti irrilevante, spiega bene la distanza nei comportamenti con Matteo Renzi. Mentre noi eravamo impegnati in giro per l’Italia a sostenere le liste, spesso fatte insieme, per le amministrative lui era in queste faccende affaccendato. Buona strada". Questo è quanto scrive, su Twitter, il leader di Azione Carlo Calenda, in merito alle dimissioni dell'imprenditrice dal partito e del successivo passaggio al gruppo Iv di Matteo Renzi. La notizia è stata pubblicata questa mattina dal quotidiano La Nazione.

Intanto, in una conferenza stampa all’hotel Bernini, Matteo Renzi annuncia l’adesione a Italia Viva di Giulia Pigoni, consigliere regionale emiliana, e della parlamentare e imprenditrice. "Diamo il benvenuto a due straordinarie professioniste della politica", dice Renzi, che dà anche l'annuncio su Twitter: "Benvenute in Italia Viva a Naike Gruppioni e Giulia Pigoni: la famiglia riformista cresce!". "Ognuno faccia i passi che vuol fare. Se serve, sono pronto anche a prendere la rincorsa… noi non diremo mai cosa devono fare Calenda o Richetti… ma qualcuno si faccia delle domande se c’è chi viene via da un partito perché c’è rimasto male…", ha poi detto ancora in conferenza stampa parlando del passaggio a Iv di Gruppioni. "Dicono che mi hanno scippata…non è così, in realtà non mi sono mai mossa. Sono contenta di essere a casa perché io a casa sono rimasta", si difende poi Gruppioni. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

