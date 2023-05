Azione ‘a caccia’ al Senato, controffensiva a Italia Viva

(Adnkronos) – I gruppi unitari di Azione e Italia Viva sono appesi a un filo. Una rottura che potrebbe essere sancita già sabato quando la capogruppo renziana, Raffaella Paita, ha convocato i senatori di Azione e IV per un chiarimento. Ma se Matteo Renzi ha i numeri per andare in autonomia a Palazzo Madama (6 senatori con l’arrivo di Enrico Borghi dal Pd), Azione è ferma a quota 4 senatori, non sufficienti per formare un nuovo gruppo. La destinazione per Calenda e i suoi sarebbe il Misto con Verdi e Sinistra. Una scenario che Azione vorrebbe evitare e per questo, riferiscono fonti parlamentari in Senato, sarebbe in atto una 'controffensiva' per cercare di irrobustire i numeri a palazzo Madama. Nel 'mirino' ci sarebbe la senatrice Dafne Musolino, eletta con Sud chiama Nord di Cateno De Luca, che starebbe ricevendo le attenzioni di Azione nelle ultime ore. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

