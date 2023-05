Austria, voce di Hitler risuona in altoparlanti treno per Vienna

(Adnkronos) – La voce di Adolf Hitler è stata trasmessa dagli altoparlanti di un treno espresso della linea Bregenz-Vienna in Austria. L'inquietante incidente, con i passeggeri costretti ad ascoltare estratti dei discorsi del leader nazista, con grida di 'Heil Hitler' e 'Sieg Heil' è stato confermato oggi da un portavoce dell'azienda ferroviaria Obb, citato dal giornale Der Standard. Un'indagine sull'accaduto, ha detto il portavoce, ha stabilito che due persone sono riuscite ad accedere con una chiave a una delle stazioni di interfono nelle carrozze e a mettere vicino al microfono un cellulare che trasmetteva la registrazione. "Tutto è risuonato in maniera molto forte. È stato davvero spiacevole e inquietante", ha denunciato il portavoce, spiegando che si tratta di "una chiave standard utilizzata in tutta Europa, di cui esistono probabilmente diverse decine di migliaia di copie".

I due sospettati sono stati riconosciuti grazie alle telecamere di videosorveglianza. Non si sa come abbiano ottenuto la chiave, ma è stato escluso che si trattasse di dipendenti dell'azienda Obb, ha concluso il portavoce.

