Austria, chiude il figlio 12enne in gabbia del cane e lo lascia senza cibo

(Adnkronos) – Una donna austriaca di 32 anni è accusata di tentato omicidio, per aver rinchiuso il figlio 12enne nella gabbia del cane, lasciandolo senza cibo. Lo ha reso noto la polizia austriaca, secondo cui la donna avrebbe anche torturato il ragazzino, versandogli addosso dell'acqua gelata ed esponendo la gabbia, di proposito, alle rigide temperature esterne. Già lo scorso novembre, le autorità locali erano state avvertite della situazione da un assistente sociale. La madre è stata poi arrestata, ha dichiarato Johann Baumschlager, portavoce della polizia della Bassa Austria, sottolineando che le autorità non avevano reso pubblico il caso all'epoca per proteggere la privacy della vittima. Il 12enne, malnutrito, è stato trovato con una temperatura corporea di soli 26,8 gradi. Baumschlager ha spiegato che il ragazzino "era entrato in coma ed era in condizioni di pericolo di vita" quando è stato ritrovato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

