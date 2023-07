Attentato a Tel Aviv, auto contro folla: 7 feriti, ucciso l’aggressore

(Adnkronos) – E' di sette feriti il bilancio di un attacco condotto con un'auto e una sparatoria in Pinchas Rosen Street a nord di Tel Aviv, in Israele. Lo conferma la polizia israeliana parlando di attacco terroristico, mentre i video condivisi sui social mostrano l'aggressore morto a terra. Una fonte della polizia citata da Haaretz afferma che l'assalitore è stato ucciso da un civile israeliano armato. Tre dei feriti sono in condizioni gravi, due hanno riportato ferite moderate e altre due sono state ferite leggermente, scrive Times of Israel. L'aggressore viene identificato dai media come Hassin Khalila, 23 anni, originario di as-Samu, centro abitato nel sud della Cisgiordania, vicino Hebron. Sarebbe entrato in Israele con un permesso per avere un trattamento medico. L'uomo, che è stato ucciso da un civile armato, ha lanciato un camioncino contro i pedoni sul marciapiedi, poi è sceso dal mezzo e ha iniziato ad accoltellare le persone.

Hamas ha lodato l'attacco terroristico descrivendolo come "una eroica vendetta per Jenin". Lo riferisce Times of Israel. Il riferimento è all'operazione militare israeliana in corso nella città palestinese. L'aggressione è ''la prima risposta della resistenza a ciò che sta accadendo a Jenin", ha poi detto il leader della Jihad islamica palestinese Khaled Al-Batsh. —internazionale/[email protected] (Web Info)

