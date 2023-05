Attacco droni su Mosca, guerra a casa di Putin – Video

(Adnkronos) – Attacco di droni su Mosca. Diversi edifici sono stati colpiti nella capitale della Russia. Almeno tre droni questa mattina hanno sorvolato l'esclusivo quartiere residenziale alle porte di Mosca della Rublyovka, dove si trova anche la residenza del presidente Vladimir Putin di Novo Ogarevo e quella del numero due del Consiglio di sicurezza nazionale, Dmitry Medevedv, ha reso noto il deputato russo, Aleksander Khinshtein, presidente della Commissione informazione, sul suo account Telegram. I droni, ha aggiunto, sono stati abbattuti come altri su altre quattro zone della regione di Mosca. "Mi sono svegliato alle 6.15 per le pesanti esplosioni e poi per i successivi 45 minuti ce ne sono state altre, ogni dieci minuti circa. E' stato il delirio. Tutti sono usciti sui loro balconi o per strada. Nessuno capiva cosa stesse accadendo", ha testimoniato al Guardian una guardia di sicurezza di un altro quartiere residenziale esclusivo moscovita, la Zhukovka. Il Cremlino ha sottolineato che in risposta all'attacco dei droni di questa mattina a Mosca "tutto ha funzionato bene, incluso il sistema di difesa anti aerea". Putin, ha aggiunto il portavoce, Dmitry Peskov, è stato informato direttamente dalle forze di sicurezza, dal ministero delle emergenze, dal sindaco e di Mosca e dal governatore della regione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

