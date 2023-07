Attacco di droni su Mosca, la Russia: “Atto terroristico Kiev”

(Adnkronos) – Attacco con droni nelle prime ore di oggi a Mosca. Lo riferiscono le autorità russe spiegando che i velivoli sono stati "abbattuti" e non ci sono stati danni o vittime. Il ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina, descrivendo l'attacco come "un tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico utilizzando due droni su obiettivi nel territorio della città di Mosca è stato fermato", ha affermato il ministero della Difesa russo. "I droni sono stati soppressi e si sono schiantati. Non ci sono vittime", viene aggiunto.

Secondo la Tass un drone ha colpito un grattacielo sulla via Likhacheva, vicino uno dei principali anelli autostradali di Mosca. Un altro è caduto sulla Komsomolsky Prospekt, nei pressi del ministero della Difesa. Le forze di difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica hanno abbattuto 11 veicoli aerei senza pilota sopra la Crimea. Un relitto di un drone ha danneggiato una casa privata. Lo ha reso noto il capo della regione Sergei Aksenov su Telegram. "Nel cielo sopra la Crimea, 11 Uav nemici sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea e da apparecchiature di guerra elettronica. Un deposito di munizioni nel distretto di Dzhankoysky è stato colpito. Anche una casa privata nel distretto di Kirovsky è stata danneggiata da frammenti di Uav", ha detto. —internazionale/[email protected] (Web Info)

