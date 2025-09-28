Attacco con i droni, chiusi gli aeroporti per paura di una significativa minaccia di sabotaggio | La Russia vuole colpire duramente

Ulteriori sviluppi stanno tenendo tutti con il fiato sospeso. La questione dei droni sta facendo preoccupare gli Stati Europei e non.

La situazione sembra aver avuto una svolta, dal momento che gli scali di Copenaghen e Oslo erano stati chiusi dopo aver avvistato dei droni di grandi dimensioni in determinati spazi aerei. Questo non ha fatto altro che causare fino a qualche giorno fa dei disagi con tanto di dirottamento dei voli. Le segnalazioni sono arrivate soprattutto dalla Polizia locale.

“I droni non sono stati abbattuti, sono scomparsi da soli”, ecco cosa è stato riportato da vice ispettore di Polizia Jakob Hansen mentre la Premier Danese Mette Frederisen ha riferito che si tratta di un grande attacco alle infrastrutture critiche della Danimarca e la Russia potrebbe essere coinvolta in questa azione.

Fatto sta che adesso si sta indagando per capire questi droni da dove siano arrivati, dunque non è chiaro se provengano dalla Russia. Ovviamente per evitare il peggio, in seguito all’avvistamento dei droni i voli sono stati dirottati verso scali vicini. Nel frattempo la Russia è sotto accusa per aver invaso gli spazi aerei anche della Polonia, della Romania e dell’Estonia.

Inutile dire che le forze armate sono state attivate e quelle danesi hanno riferito che si andrà a fondo nella faccenda. Qualcuno crede fermamente che si tratti di un’iniziativa russa appunto per i suoi precedenti. Tra questi c’è il capo dei servizi di intelligence danesi Flemming Drejer che ha parlato di una minaccia grave sul piano internazionale.

Voli cancellati dopo l’avvistamento di droni

Tanti voli sono stati cancellati o deviati in altri scali. In Norvegia i droni sarebbero stati avvistati presso la Fortezza di Akersuhus intorno alle 21:00 e questo ha determinato la chiusura dell’aeroporto di Copenaghen. Anche un altro a sorvolato l’aeroporto di Oslo intorno alle 00.30.

In Danimarca l’aeroporto di Kastrup è stato chiuso e ben 70 voli sono stati deviati punto Questo perché pare che siano stati individuati quattro droni di grandi dimensioni che si muovevano nei pressi della zona dello scalo. Questo è quanto è stato riportato sul sito tg24.sky.it.

Questione di violazioni di spazi aerei

Per chi non lo sapesse, la questione dei droni riguarda le violazioni dello spazio aereo Nato e ucraino da parte di quelli russi e questo ha delle ripercussioni tra gli stati alleati. A inizio settembre 2025 in Polonia sono stati abbattuti di diversi droni russi e questa spinto la Nato a intervenire.

Poco dopo la Romania ha fatto la stessa segnalazione, dunque si tratta di minacce alla sicurezza dell’Alleanza. Con le nuove dinamiche adesso come si evolveranno le cose? Per scoprirlo Basta semplicemente aggiornarsi valutando costantemente fonti di divulgazione attendibili.