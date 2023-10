Attacco a Israele, la condanna di Unione europea e Stati Uniti

(Adnkronos) – Stati Uniti e Unione europea condannano con forza l'attacco sferrato oggi 7 ottobre 2023 da Hamas contro Israele. Per gli Usa a stigmatizzare "il lancio indiscriminato di razzi da parte dei terroristi di Hamas contro civili israeliani" è l'ambasciata in Israele Stephanie Hallett precisando sul social X di essere "in contatto con le autorità israeliane e di sostenere pienamente il diritto di Israele a difendersi da questi atti di terrorismo". Mentre dall'Ue l'Alto rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell fa sapere di seguire "con angoscia le notizie che provengono da Israele. Condanniamo inequivocabilmente gli attacchi di Hamas. Questa orribile violenza deve finire immediatamente. Il terrorismo e la violenza non risolvono nulla", scrive su X e a nome dell'Ue "esprime la sua solidarietà a Israele in questi momenti difficili". Anche la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno esprime "profondo orrore e sgomento per l’attacco criminale e terrorista di Hamas contro Israele. Sono vicina alla popolazione, ai soccorritori e alle forze di sicurezza che in queste ore sono sotto attacco. Occorre una mobilitazione diplomatica urgente – scrive su X – per fermare l’escalation nell’area". Anche "il Regno Unito condanna inequivocabilmente gli attacchi terribili di Hamas contro i civili israeliani. Il Regno Unito – scrive sul social X il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly – sosterrà sempre il diritto di Israele a difendersi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata