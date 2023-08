Atp Toronto 2023 al via con Berrettini e Musetti: orario, dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Prende il via oggi, lunedì 7 agosto, il primo turno del Masters 1000 di Toronto 2023. Subito tre gli italiani in campo: Lorenzo Musetti, che alle 17 italiane apre il programma sul Grandstand contro Nishioka, Matteo Berrettini che sul Centrale avrà come avversario il francese Barrere (intorno alle 18.30 italiane) e Matteo Arnaldi nella notte contro Pospisil. La partite verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport – Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203) – ed in diretta streaming su Sky Go e Now. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata