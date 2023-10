Atp Stoccolma 2023, Matteo Berrettini si cancella dal torneo

(Adnkronos) – Matteo Berrettini ritarda il suo rientro nel circuito. Il 27enne romano si è infatti cancellato dal torneo Atp 250 di Stoccolma (veloce indoor, montepremi 750.950 euro). Berrettini non gioca un match ufficiale da quando si è dovuto ritirare dallo Us Open per un infortunio alla caviglia durante il secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

