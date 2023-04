Assunzioni: oltre 3.000 nella Pubblica amministrazione e 2.100 nelle Forze dell’ordine

Via libera al decreto legge per oltre 3.000 assunzioni nella Pubblica amministrazione, più di 2.100 per le Forze dell’ordine, “per rafforzare la sicurezza dei cittadini”, sottolinea Giorgia Meloni. Approvato, con qualche scintilla fra Lega e FdI sullo sfondo, anche il decreto legge voluto dal ministro Francesco Lollobrigida che istituzionalizza la cabina di regia sulla siccità, con la premier che delega Matteo Salvini a guidarla: la prima riunione è attesa entro un mese, e nel giro di una decina di giorni dovrebbe essere nominato un commissario straordinario.

“Affrontiamo questo problema – dice Meloni – in modo strutturale prima che diventi un’emergenza”. L’entusiasmo in FdI, notano però alcune fonti di governo, non è lo stesso che si respira nella Lega, soprattutto nel fronte lombardo del partito. E nelle scelte comunicative c’è chi nota una rincorsa fra gli alleati a scavalcarsi su tutte le misure varate.

Meloni e Salvini parlano al telefono con Berlusconi

Mentre inizia il Cdm a Palazzo Chigi, da Milano arrivano segnali sulla salute su Silvio Berlusconi che allentano un po’ le preoccupazioni. E Meloni durante la riunione lascia la sala per parlargli al telefono, esprimendogli incoraggiamento e auguri di pronta guarigione. Il leader di FI sente anche Matteo Salvini: “È la telefonata più bella che potessi ricevere”, dice il segretario leghista.

Commercio ambulante

Unite dall’apprensione per le condizioni di Berlusconi, le varie anime del governo non trovano la sintesi sul ddl concorrenza, che andava avviato già nel 2022 e rappresenta uno degli obiettivi del Pnrr per quest’anno. L’Italia è chiamata da Bruxelles, in linea con la direttiva Bolkestein, ad aumentare la concorrenza anche nel settore del commercio ambulante, e nelle prime ipotesi di testo si prevedeva la messa a gara delle concessioni per dieci anni.

La scadenza, però, non è così imminente e sono in corso approfondimenti, secondo le spiegazioni del rinvio. Nella riunione quasi non se ne è parlato. Le ultime bozze ipotizzavano anche una ricognizione annuale da parte delle amministrazioni comunali sulle aree pubbliche destinate ai mercati rionali. Il settore è in subbuglio e si rischia una nuova procedura di infrazione dall’Ue.

Deleghe sui Balneari



Situazione simile a quella dei balneari, su cui incombe la sentenza della Corte di giustizia europea del 20 aprile. Il tema agita governo e maggioranza. Non c’è un’unica linea neanche nel partito della premier, la quale intanto dovrebbe assegnare le deleghe sui balneari: nel centrodestra si scommette sul ministro Nello Musumeci.

Dopo lo stop di inizio settimana, quando Palazzo Chigi ha chiesto una verifica di fattibilità sulle coperture rispetto alla mole di assunzioni nella P.a prevista dalle prime bozze, viene approvato il decreto sul rafforzamento organizzativo delle amministrazioni. Nessun taglio particolare, alla fine.

Decreto assunzioni Pa

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto assunzioni: andrà a rafforzare la capacità amministrativa del settore pubblico. Unʼoperazione massiccia con 3 mila nuovi posti di lavoro oltre ai quasi 157 mila già previsti dal turn over. Lʼobiettivo del decreto è “quello di migliorare in generale il funzionamento dello Stato”, ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Dei 3.000 programmati quasi 2.000 contratti saranno riservati al comparto sicurezza. Due terzi del nuovo organico riguardano Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Polizia, Capitanerie di porto e Guardia costiera. Queste assunzioni sono finanziate attraverso l’ultima legge di Bilancio con i fondi per la sicurezza, quelle nei ministeri sono coperte dalla manovra del governo Draghi.

Assunzioni Scuola

Previsto un maxi piano anche per la Scuola, 24.000 insegnanti in più per Regioni, Comuni e Province. Il decreto prevede la stabilizzazione dei precari, eliminata la norma per il rientro dei pensionati.

Aumento stipendio ricercatori

C’è anche l’aumento del compenso fino al 30% per i ricercatori che vincono finanziamenti di ricerca, ad esempio i progetti Gant Horizon e Marie Curie. “Aumentiamo gli incentivi per i ricercatori che sono scappati all’estero a rientrare in Italia – spiega Meloni -, perché noi vogliamo che gli italiani abbiano la possibilità di trovare qui le condizioni migliori per lavorare”.

Numero di pubblica utilità – 1500

Garantito fino al 31 dicembre 2023 il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. È una delle novità contenute all’interno del decreto legge sul rafforzamento della Pubblica amministrazione approvato in Consiglio dei Ministri.

“Avevamo preso l’impegno di trovare una soluzione per il mantenimento del 1500 e la salvaguardia dei livelli occupazionali – afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci – con questa norma il Ministero della Salute assicura il servizio fino a dicembre, in attesa dell’affidamento a un nuovo operatore economico. Sono state oltre 8 milioni le chiamate al 1500 tra il 2020 e il 2022.

Terminata l’emergenza Covid, il numero di pubblica utilità può continuare a essere un utile strumento di supporto ai cittadini per una corretta informazione e per mantenere il rapporto di fiducia con il Ministero della Salute”.

Il Decreto prevede inoltre diverse misure in materia di assunzioni: il potenziamento della struttura organizzativa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; il rafforzamento degli organici ministeriali con l’istituzione di una Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale e nuove assunzioni per l’Agenzia nazionale per i servizi regionali. (Ansa)

Salvini: Lo avevamo promesso, più donne e uomini in divisa

“Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: approvato al Consiglio dei Ministri il decreto che porterà 2.100 assunzioni per le Forze dell’Ordine“. Lo scrive su twitter il vicepremier Matteo Salvini che conclude: “Una scelta di buonsenso che garantirà più sicurezza, garantendo più donne e uomini in divisa nella lotta quotidiana contro violenza e criminalità, in tutto il Paese. Avanti così”. (Tar/ Dire)

