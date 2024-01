Assunzioni a pioggia: lavoro a tempo indeterminato e stipendio d’oro | Solo 6 posti disponibili

Per coloro che sono alla ricerca di un lavoro c’è la possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Sono disponibili pochissimi posti con uno stipendio che potrebbe cambiare lo stile di vita. Ecco a chi bisogna inviare il curriculum vitae

In un periodo storico delicato come quello attuale non è assolutamente facile trovare un lavoro che possa dare delle garanzie a lungo termine. Per questo motivo bisogna stare attenti quando si pubblica qualche bando di concorso.

Il Consorzio Valle del Tevere, per esempio, necessita di 6 figure professionali (precisamente degli assistenti sociali) e così ha indetto un concorso. L’assunzione è a tempo indeterminato, quindi si tratta di un’occasione da cogliere al volo! È importante l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali presso un ordine regionale qualsiasi. Se siete iscritti allora fa al caso vostro questa proposta lavorativa.

Ma fino a quando si potrà presentare la domanda di partecipazione? Quali sono i requisiti da rispettare per poterla fare? Come avviene la selezione? Ecco tutte le risposte che potrebbero interessarti.

Data di scadenza e requisiti fondamentali per fare la domanda

In primis c’è una data di scadenza e bisogna tenerne conto. Si tratta del 5 febbraio dell’anno corrente, dunque c’è ancora tempo. Tra i requisiti ovviamente rientra quello in cui si deve poter dichiarare di essere maggiorenni. Inoltre si devono avere delle competenze tecniche (materia di Pubblica Amministrazione, di diritto, della legislazione nazionale e regionale, della gestione dei servizi socio assistenziali, delle regole inerenti alle funzioni pubbliche di protezione e tutela dei minori).

Da non dimenticare altre competenze che sono specificate nel bando di concorso. Poi si deve avere la cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, non avere condanne penali, patente di guida B e non essere stati licenziati per varie cause. Tra i titoli di studio ci deve essere il diploma di assistente sociale e laurea di Primo livello in servizio sociale.

La procedura per la selezione con due prove

Ci saranno due prove: una orale e una scritta. Le domande saranno fatte sugli argomenti menzionati in precedenza più le norme generali sull’ordinamento del lavoro, codice dei contratti e il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità.

Da aggiungere alla lista il regolamento del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Codice del terzo settore, Linee guida per l’integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Organizzazione dei LEPS, Codice deontologico. Stesso discorso riguarda l’orale. Per ulteriori informazioni basta leggere il bando.