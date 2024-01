Buoni fruttiferi postali, scegli questi e i tuoi figli ti ringrazieranno: presta massima attenzione quando decidi

Una scelta saggia riguarda sicuramente i buoni fruttiferi postali. Ecco cosa bisogna sapere per poter cogliere al volo quest’opportunità

Gli italiani si trovano a dover fare i conti con il rincaro dei prezzi in quasi tutti i settori che vanno da quello dell’alimentazione alla tecnologia. Di conseguenza si corre ai ripari facendo purtroppo delle rinunce. Per esempio quando si va al supermercato si mette nel carrello della spesa l’indispensabile.

Per fortuna lo Stato non li ha abbandonati a un destino avverso. In che modo ha preso in mano le redini della situazione? Proponendo dei bonus che possono essere richiesti solo se si rispettano dei requisiti precisi.

Tutto dipende dall‘Isee che non deve superare una certa cifra. Il Bonus psicologico permetterà di ottenere dai 500 fino a 1.500 con se arriva a 50.000 euro. Ci sono anche i Bonus trasporti e il Bonus asilo nido la cui cifra da intascare può essere di 3.600 euro.

Adesso bisogna prestare attenzione al Bonus fruttifero postale 2024. Esso interessa soprattutto gli investitori che hanno intenzione di conservare cifre senza farsi carico di spese di rimborso. Andiamo a scoprire meglio di cosa si tratta.

Ecco cosa sono i Buoni fruttiferi postali

I Buoni fruttiferi postali sono degli strumenti finanziari che si possono utilizzare solo se si è provvisti di un Cdp, ovvero Cassa depositi e prestiti. Si tratta di una società per azioni controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha come scopo gestire il risparmio postale.

Si focalizza soprattutto sugli investimenti pubblici, sulla cooperazione internazionale e sullo sviluppo delle nostre imprese. Gli interessi dei buoni fruttiferi postali oscillano dai 6 ai 12 mesi dal giorno in cui si fa richiesta. L’aliquota fiscale si aggira intorno al 12,5% e c’è l’esenzione da imposte di successione.

Come scegliere quello adatto alle proprie esigenze

La faccenda interessa i risparmiatori che possono optare per dei buoni cartacei ottenuti recandosi in una delle tante sedi postali o quelli dematerializzati da chiedere online. Il buono ordinario è pensato per coloro che vogliono investire fino a 20 anni e possono avere la possibilità di rimborso in qualsiasi momento.

C’è anche il Buono per i minori con gli interessi che maturano fino a quando si diventa maggiorenni e ha la durata di 4 anni. Il Buono 3×2 è ottimo per chi vuole investire fino a 6 anni e se si ritiene opportuno chiedere il rimborso anche dopo 3 anni. Infine il Buono rinnova è idoneo per chi rimborsa uno o più bonus fruttiferi postali scaduti e si vuole reinvestire fino a 6 anni i soldi da mettere da parte. Bisogna solo capire quale di questi fa al caso proprio.