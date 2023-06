Ascolti tv, ‘Un marito sospetto’ su Rai1 vince prime time

(Adnkronos) –

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il film 'Un marito sospetto' che è stato visto da 3.208.000 telespettatori pari a uno share del 17,8%. Secondo gradino del podio per Italia 1 con 'Pucci Show', seguito da 1.485.000 telespettatori (share del 9,2%). Terzo posto per Canale 5 con la serie 'Sissi' vista da 1.218.000 telespettatori (share dell'8,8%). Fuori dal podio Retequattro con il film 'Don Camillo Monsignore… ma non troppo' che ha interessato 1.212.000 telespettatori (share del 7,4%). Su La7 'DiMartedì' ha realizzato 1.172.000 telespettatori e uno share del 7,1% mentre su Rai3 '#Cartabianca' ne ha totalizzati 971.000 raggiungendo uno share del 6%. Su Rai2 il film 'Un’estate all’Isola d’Elba' ha conquistato 856.000 telespettatori e il 4,7% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Victoria Cabello: viaggi pazzeschi', visto da 363.000 telespettatori (share del 2,3) e Nove con il film 'L’immortale', seguito da 362.000 telespettatori (share del 2,2%). Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque Minuti con Bruno Vespa', programma in cui è stato ospitato Fiorello, ha ottenuto 4.261.000 telespettatori e uno share del 23%. Ancora su Rai1 l'ultima puntata della stagione di 'Affari Tuoi' condotto da Amadeus ha realizzato 4.866.000 telespettatori e il 24,6% di share. Su Canale 5 'Striscia La Notizia' invece è stata vista da 3.168.000 telespettatori (share del 16%). Nella fascia preserale 'L'Eredità' su Rai1 ha interessato 3.509.000 telespettatori arrivando a uno share del 25,9% mentre su Canale 5 'Avanti un altro! Story' ha totalizzato 2.369.000 telespettatori e il 18,4% di share. Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 7.406.000 telespettatori e uno share del 38,27% mentre le reti Mediaset hanno prevalso nella seconda con 3.789.000 telespettatori e uno share del 41,21% e nell'intera giornata con 2.926.000 telespettatori e uno share del 37,77%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

