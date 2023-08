Ascolti tv, ‘Tra le onde delle Hawaii’ vince la serata

(Adnkronos) – Il film 'Tra le onde delle Hawaii', trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma tv più seguito della serata di mercoledì, con 1.918.000 spettatori e il 13.8% di share. Al secondo posto, 'Signora Volpe' su Canale 5, con 1.257.000 spettatori e il 9.3% di share. Terzo posto per 'Delitti in Paradiso' su Rai2, con 1.179.000 spettatori e l'8.1% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Zona Bianca' su Rete4 (842.000 spettatori, share 7.5%), 'Nel secolo breve – 1948: Berlino e l’inizio della Guerra Fredda' su Rai3 (795.000 spettatori, share 5.7%), 'L’uomo della pioggia' su La7 (636.000 spettatori, share 5.1%), 'Freedom Summer' su Italia 1 (623.000 spettatori, share 5.3%), 'Per un pugno di dollari' sul Nove (402.000 spettatori, share), 'Name that Tune – Indovina la Canzone' su Tv8 (364.000 spettatori, share 3.1%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

