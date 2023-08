Amichevoli estive, Aston Villa-Lazio: orario, dove vederla in tv

(Adnkronos) – Amichevole estiva per la Lazio, che stasera affronterà l'Aston Villa. La squadra di Maurizio Sarri si batterà al Poundland Bescot Stadium di Walsall contro i vincitori della Conference League: il match è fissato per le 20.30 (ora italiana). La partita non sarà trasmessa in tv, ma sarà visibile in diretta streaming sul sito ufficiale della Lazio (al costo di 5 euro) o in differita a partire dalle 23.00 solo per gli abbonati sul canale 233 di Sky. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

