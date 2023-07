Ascolti tv, testa a testa tra ‘Un amore in fondo al mare’ e ‘Chi l’ha visto?’

(Adnkronos) – E' testa a testa per la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri tra 'Un amore in fondo al mare' e 'Chi l'ha visto?'. Il film di Rai1 ha ottenuto infatti 1.942.000 telespettatori e il 12,9%, mentre il programma di Federica Sciarelli su Rai3 ne ha interessati 1.890.000 con il 13,9% di share. Su Canale 5 la serie 'New Amsterdam' ha totalizzato 1.537.000 telespettatori e il 9,7%. Appena fuori dal podio per numero di telespettatori c'è Rai2 con 'Delitti in paradiso' che ha raccolto 940.000 telespettatori e il 6,6% di share, mentre 'Zona Bianca' su Retequattro ne ha registrati 862.000 con il 7,4%. Su Italia 1 'Freedom Summer' è stato visto da 636.000 telespettatori pari al 4,8%, La7 con 'Atlantide Album' ha conquistato 409.000 telespettatori e il 3,7% e Nove con 'Una notte al museo', 443.000 con il 3,1%. Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con la replica di 'Name That Tune' che ha totalizzato 305.000 telespettatori e il 2,2% di share. —[email protected] (Web Info)

