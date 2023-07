Ascolti tv, testa a testa tra ‘Chi l’ha visto?’ e il film di Rai1

(Adnkronos) – E' testa a testa tra 'Chi l'ha visto?' e 'Il sapore del successo' per la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri. Il film di Rai1 infatti ha registrato 1.856.000 telespettatori e il 13,2% di share, mentre il programma di Federica Sciarelli su Rai3 ne ha ottenuti 1.831.000 con il 13,4%. Su Canale 5 'The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo' ha totalizzato 1.398.000 telespettatori con il 10,7% di share. Appena fuori dal podio Rai2 con 'Delitti in Paradiso', visto da 1.060.000 telespettatori pari al 7,1% di share, mentre 'Zona Bianca' su Retequattro ha raccolto 792.000 telespettatori e il 7,4% Italia 1 con 'Freedom Summer' ne ha conquistati 573.000 con il 4,7%. Su Tv8 la replica di 'Name That Tune – Indovina la canzone' è stata vista da 390.000 telespettatori pari al 3,1% e 'Atlantide Album' su La7 da 301.000 telespettatori con il 2,9%. Nove chiude la classifica del prime time con 'Una notte al museo 2 – La fuga', seguito da 279.000 telespettatori pari al 2% di share. Nell'access prime time Rai1 è in testa con 'Techetechetè' che è stato visto da 2.659.000 telespettatori pari al 17,7%, mentre Canale 5 con 'Paperissima Sprint Estate' ha conquistato 2.208.000 telespettatori con il 14,7% di share. Anche il preserale vede il dominio di Rai1 che con 'Reazione a catena' ha segnato il 26,6% e 3.047.000 telespettatori contro 1.850.000 con il 16,6% di share di 'Caduta libera!' su Canale 5. Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 5.851.000 telespettatori e il 39,36% di share. La seconda serata e le 24 ore sono andate invece ai canali Mediaset rispettivamente con 2.690.000 telespettatori e il 38,16% e con 2.485.000 telespettatori e il 36,9% di share. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata