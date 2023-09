Ascolti tv, testa a testa domenica 10 settembre tra Rai1 e Canale5

(Adnkronos) – Testa a testa negli ascolti del prime time di ieri sera tra Rai1 e Canale5. Sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, infatti, la replica della serie 'L'allieva' è stata seguita nella prima puntata da 1.906.000 telespettatori pari a uno share del 12,13% e nella seconda da 1.617.000 telespettatori (share del 13,02%) per una media di 1.765.000 telespettatori (share del 12,5%). Su Canale 5 'La Ragazza e l’Ufficiale' ha invece totalizzato 1.696.000 telespettatori e uno share del 14,6%. Nel day time, da segnalare, su Rai3 l'esordio della nuova edizione di 'In mezz’ora' su Rai3 con la conduzione di Monica Maggioni, seguita da 840.000 telespettatori (share del 7,3%) e nell'access prime time il ritorno di Amadeus sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini con 'Affari tuoi', programma che ha vinto nella fascia con il 20,6% di share e 3.387.000 telespettatori. Per quanto riguarda gli altri ascolti del prime time su Rai2 il film 'Pompei' è stato visto da 1.053.000 telespettatori (share del 6,58%) mentre su Italia1 'FBI: Most Wanted' è stato seguito da 972.000 telespettatori raggiungendo uno share del 2,64%. Su Retequattro 'Zona Bianca ha intercettato 786.000 telespettatori (share del 6,60%) mentre su Rai 3 il film 'Rachel' ne ha totalizzati 755.000 (share del 4,87%). SuTv8 I'talia’s Got Talent – Best of' ha totalizzato 535.000 telespettatori (share del 3,7%) mentre su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 413.000 telespettatori, share 2,9%. Chiude gli ascolti del prime time La7 con il film 'Il patto – The worth' visto da 306.000 telespettatori (share del 2,27%). Nella fascia preserale su Rai1 'Reazione a catena' ha totalizzato il 25,9% di share e 3.176.000 telespettatori mentre su Canale5 'Paperissima Sprint' ha interessato 2.341.000 telespettatori (share 14,25%). Nel confronto tra generaliste+canale all news, la Rai vince contro Mediaset sia nelle 24 ore (26,16% di share contro 25,69% di share) che in prima serata (28,75% contro 25,51%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

