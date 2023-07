Ascolti tv, Temptation Island’ vince la serata

(Adnkronos) – 'Temptation Island' su Canale 5 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri con 3.6999.000 telespettatori e il 26,2% di share. Su Rai1 'Il Giovane Montalbano' ha ottenuto invece 2.258.000 telespettatori e il 14%. Terzo posto per 'Report' che su Rai3 ha segnato l'11,3% con 1.959.000 telespettatori. Appena fuori dal podio per numero di telespettatori Italia 1 con 'Fast and Furious – Tokyo Drift' che ne ha totalizzati 689.000 con il 4,2%, seguito da 'CSI: Vegas' su Rai2 con 661.000 e il 4,2% mentre Su Retequattro 'Zona Bianca' ne ha registrati 605.000 con il 4,7% di share. Su La7 il film 'Al vertice della tensione' ha raccolto 514.000 telespettatori e il 3,2% mentre Nove con 'Only Fun – Comico Show' ha conquistato 363.000 telespettatori e il 2,2% di share. Chiude la classifica del prime time di ieri Tv8 con 'Cops – Una banda di poliziotti' visto da 181.000 telespettatori pari all’1,1% di share. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata