Ascolti tv, Massimo Ranieri conquista la prima serata

(Adnkronos) – Il debutto di 'Tutti i sogni ancora in volo' con Massimo Ranieri su Rai1 ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri con 3.185.000 telespettatori e il 21,1% di share. Su Canale5 'Ricomincio da me' ha ottenuto 1.723.000 telespettatori e il 10,8%, mentre il terzo posto è andato a 'Quarto Grado' che su Retequattro ha registrato 1.162.000 telespettatori e l'8,4% di share. Appena fuori dal podio Italia1 che con 'The Transporter Legacy' ha totalizzato 1.086.000 telespettatori e il 6,1% di share, mentre su Rai2 'The Good Doctor' ne ha raccolti 854.000 pari al 4,8% e La7 con 'Propaganda Live' 849.000 con il 6,5%. Su Rai3 'Il traditore' è stato visto da 812.000 telespettatori pari al 5,1% mentre 'I Migliori Fratelli di Crozza' su Nove ha conquistato 539.000 telespettatori e il 3,1%. Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con 'Celebrity Chef', che ha interessato 322.000 telespettatori con il 2% di share. Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque Minuti' di Brono Vespa ha ottenuto 3.639.000 telespettatori e il 21,8% di share e, a seguire, con 'Affari Tuoi', 4.457.000 telespettatori e il 24,1%. Canale5 con 'Striscia la notizia' ha totalizzato invece 3.105.000 telespettatori e il 16,8%. La rete ammiraglia Rai ha conquistato anche la fascia del preserale con 'L’Eredità', visto da 3.269.000 telespettatori pari al 25,6%, mentre 'Avanti un altro! Story' su Canale 5 ha registrato 2.386.000 telespettatori e il 19,6% di share. Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 7.010.000 telespettatori e il 38,39% di share, e l'intera giornata con il 39,64% e 3.063.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 3.401.000 telespettatori e il 37,04% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

