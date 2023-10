Ascolti tv, Imma Tataranni domina serata di lunedì

(Adnkronos) – Prosegue la marcia trionfale della terza stagione della fiction 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore' che ieri su Rai1 è stata vista da 4.371.000 spettatori con il 25.49% di share, risultando di gran lunga il programma più visto del prime time. Al secondo posto il 'Grande Fratello' su Canale 5, con 2.435.000 spettatori e il 17.88% di share. In terza posizione, testa a testa tra 'Presa Diretta' su Rai3 (1.291.000 spettatori, share 6.51%) e 'Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen' su Italia 1 (1.217.000 spettatori, share 6.83%). A segure, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarta Repubblica' su Rete4 (845.000 spettatori, share 5.78%), 'Vajont' su Rai5 (510.000 spettatori, share 2.8%), 'Little Big Italy' sul Nove (481.000 spettatori, share 2.5%), 'The Imitation Game' su La7 (473.000 spettatori, share 2.62%), 'Fake Show – Diffidate dalle Imitazioni' su Rai2 (446.000 spettatori, share 2.89%), 'No Time To Die' su Tv8 (384.000 spettatori, share 1.8%). Nell'access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha ottenuto 4.538.000 spettatori (share 22.52%) e 'Affari Tuoi' 4.864.000 spettatori (share 23.15%) mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha registrato 2.930.000 spettatori (share 13.92%). Da sottolineare il notevole risultato di 'Otto e Mezzo' su La7, con 1.992.000 spettatori (share 9.45%). Complessivamente le reti generaliste Rai più l’all news hanno prevalso nei confronti di Mediaset a pari perimetro: nelle 24 ore Rai generaliste + RaiNews24 hanno ottenuto il 32,3% contro il 28,5% di Mediaset generaliste + TgCom24; in prima serata Rai generaliste + RaiNews24 hanno totalizzato il 34,4% contro il 226,1% di Mediaset generaliste + TgCom24. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

