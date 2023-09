Ascolti tv, ‘Grande Fratello’ fa meglio di ‘Ulisse’

(Adnkronos) – La quarta puntata del 'Grande Fratello', trasmessa ieri da Canale 5, è stata seguita fino a oltre l'1 di notte da una media di 2.076.000 spettatori con il 16.87% di share. Al secondo posto, 'Ulisse – Il Piacere della Scoperta' su Rai1, con 1.993.000 spettatori e il 12.9% di share. Al terzo posto, 'Chicago Fire' su Italia 1, con 1.227.000 spettatori e il 6.94%. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'A Caccia del Vedovo d’Oro' su Rai2 (1.110.000 spettatori, share 6.39%), la partita di Europa League Atalanta – Rakow Czestochova su Tv8 (965.000 spettatori, share 5.3%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (857.000 spettatori, share 6.59%), 'Il Paese Ritrovato – La Memoria delle Emozioni' su Rai3 (825.000 spettatori, share 4.35%), 'Piazza Pulita' su La7 (655.000 spettatori, share 5.12%), 'Essere Moana – Segreti e Misteri' sul Nove (292.000 spettatori, share 1.7%). Sulla piattaforma Sky, la seconda puntata di 'X Factor 17', su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 509mila spettatori medi con una share del 2,6%, in linea con i dati dell’esordio. Nei sette giorni, il kick off della scorsa settimana ha raggiunto complessivamente – tra free e pay – 1,9 milioni spettatori medi (1.895.465) con 2.571.681 contatti unici, sostanzialmente in linea rispetto all’anno scorso. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

