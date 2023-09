Ascolti tv, finale volley Italia-Polonia stravince la serata

(Adnkronos) – La finale degli Europei di Pallavolo Italia-Polonia, in onda su Rai1, ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 4.173.000 telespettatori e al 25,3% di share. Su Canale 5 il film 'Odio l’estate' con Aldo Giovanni e Giacomo ha ottenuto 1.760.000 telespettatori e il 12,1%. Terzo gradino del podio per il film d'animazione 'L'Era Glaciale' che su Italia 1 ha totalizzato 827.000 telespettatori e il 5% di share. Su La7 'In Onda Prima Serata' ha registrato 750.000 telespettatori e il 4,5% mentre Rai3 con 'Il mistero di Henry Pick' ha raccolto 634.000 telespettatori con il 4% di share e Rai2 con 'Impossibile da uccidere' ne ha ottenuti 633.000 con il 4%. Su Retequattro il film 'Rocky' è stato visto da 480.000 telespettatori pari al 3,4% e Tv8 con '4 Ristoranti' ha interessato 383.000 telespettatori con il 2,3%. Nove infine chiude la classifica con 'Faking It – Bugie o verità?' visto da 304.000 telespettatori pari al 2% di share. Nell'access prime time 'Paperissima Sprint Estate' su Canale 5 ha totalizzato 2.405.000 telespettatori con il 14,4% di share. Nel preserale Rai1 con 'Reazione a catena!' ha segnato il 25,1% di share con 3.109.000 telespettatori, aggiudicandosi gli ascolti della fascia. Canale 5, infatti, con 'Caduta Libera Story' ha raccolto 1.754.000 telespettatori e il 14,5%. Nel complesso, la comparazione delle reti generaliste più i canali all news ha visto la Rai prevalere su Mediaset nell'intera giornata (Rai: 26,5%; Mediaset: 24,7%) e in prima serata (Rai: 33,1%; Mediaset: 22,7%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

