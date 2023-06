Ascolti tv, chiusura col botto per Fiorello con ‘Viva Rai 2’

(Adnkronos) –

Chiusura di stagione col botto per Fiorello su Rai2. L'ultima puntata di 'Viva Rai2', andata in onda ieri, ha segnato un nuovo record sia in termini di telespettatori che di share, registrando, nella sola fruizione lineare su Rai2, 1.126.000 spettatori con il 22.9% di share. A questi vanno aggiunti gli spettatori che hanno visto il programma in diretta o on demand su RaiPlay. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

