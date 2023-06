Ascolti tv, ‘Blanca’in replica conquista il prime time

(Adnkronos) –

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la replica di 'Blanca' che è stata vista da 2.164.000 telespettatori pari a uno share del 14,7%. Secondo gradino del podio per 'Tim Summer Hits' che è stato visto da 2.001.000 telespettatori raggiungendo uno share del 14,4%.Terzo posto per Canale 5 con il film 'Sergente Rex' che ha ottenuto 1.547.000 telespettatori e uno share dell'11,42%. Fuori dal podio su Tv8 'GialappaShow' ha realizzato 721.634 telespettatori e uno share del 5,1% di share mentre su Rai3 'Kilimangiaro – Il viaggio che verrà' ha totalizzato 713.000 telespettatori e uno share del 5%. Su La7 'Una giornata particolare' è stata seguita da 511.000 telespettatori (share del 3,5%). Su Retequattro invece il film 'Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco' è stato seguito da 509.000 telespettatori (share del 3,73%) mentre su Italia1 'Emigratis – La resa dei conti' è stato visto da 440.000 telespettatori (share del 3,64%). Chiude gli ascolti del prime time Nove con 'Little Big Italy' che è stato visto da 313.000 telespettatori (share del 2,5%). Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Techetechetè' è stato visto da 2.516.000 telespettatori (16,9% di share) mentre su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha interessato 2.201.000 telespettatori (share del 14,65%). Nella fascia preserale 'Reazione a catena' su Rai1 ha totalizzato 2.424.000 telespettatori e uno share del 19,5% di share mentre su Canale 5 'Caduta Libera' ha intercettato 1.565.000, 12,92%. Nel complesso le reti Rai si aggiudicano la prima serata con il 39,1% e 5.937.000 telespettatori, la seconda serata con il 35% e 2.671.000 e l’intera giornata con il 39% e 2.909.000 telespettatori. —[email protected] (Web Info)

