Articolo Uno, Speranza: “Obiettivo costruire nuovo Pd con Elly Schlein”

(Adnkronos) – "Costruiamo insieme un nuovo Pd, questo è l'obiettivo. Ieri abbiamo fatto una scelta molto chiara e netta di cui siamo orgogliosi: con Elly Schlein per costruire un nuovo Partito democratico che parta dalla questione sociale, dal lavoro". Lo ha detto Roberto Speranza, segretario di Articolo Uno che oggi, in occasione dell'assemblea nazionale in corso a Napoli, confluisce nel Partito democratico. L'assemblea si svolge nello stabilimento ex Whirlpool di via Argine. "Credo che sia molto bello che oggi siamo qui in questo posto, che è un posto del lavoro, dove c'è stata una grande battaglia per difendere la dignità delle persone. Il nostro primo atto dentro il nuovo Pd è esattamente venire in questo luogo simbolico", ha spiegato Speranza. "Elly Schlein ha dato sicuramente un orientamento molto più netto sulla questione sociale, sulla difesa della sanità pubblica, della scuola pubblica, del lavoro. E' chiaro che è facile sentirsi a casa", ha sottolineato Speranza. "E' facile sentirsi a casa per me che ho avuto un'esperienza politica diversa – ha aggiunto Speranza -, ma quello che conta di più è che sia facile, spero, per tantissime persone che hanno smesso di avere fiducia nella politica. Questo è il nostro obiettivo. Il punto non è unire pezzi di gruppo dirigente, il punto è recuperare tante persone che hanno perso fiducia nella politica e nella sinistra, perché non hanno trovato la sinistra dove deve stare, dove ci sono le diseguaglianze, dove ci sono le difficoltà e le crisi del mondo del lavoro". "Io credo – spiega – che Elly abbia questa forza, possa portare la sinistra dove la sinistra deve stare. Per questo sono molto felice di aver fatto questa scelta e di stare al suo fianco nella costruzione del nuovo Pd". "Non dobbiamo mai più commettere l'errore delle politiche. Alle politiche ha vinto la destra perché il resto del mondo si è diviso in più parti. Mai più bisogna replicare quelle divisioni, e unirci per costruire l'alternativa alla destra", la linea da seguire secondo Roberto Speranza. "Tutte le forze che si sentono alternative alla destra – ha aggiunto – devono ragionare e discutere insieme. Lo si sta facendo in queste ore sul salario minimo. Partiamo dalle questioni di merito che riguardano la vita delle persone, penso alla difesa della sanità pubblica". Sull'autonomia differenziata, continua, "la linea è molto chiara. C'è un documento condiviso sottoscritto da tutte le personalità del Pd che dice che questo processo va fermato. L'autonomia differenziata è una disgrazia, una scelta scellerata, non solo per il Sud ma per tutto il nostro Paese". "Noi ci opporremo con tutte le forze. E – ha aggiunto Speranza – denuncio uno scambio politico su questa materia: alla Lega l'autonomia differenziata, a Fratelli d'Italia il presidenzialismo o comunque un rafforzamento dei poteri del premier. E' uno scambio sulla pelle del Paese che non solo è sbagliato, ma è pericoloso e inaccettabile". E sulla guerra in corso, "penso che la parola pace sia una parola che la sinistra deve pronunciare con molta forza. E' giustissimo difendere l'Ucraina contro un'inaccettabile aggressione di Putin, ma manca un pezzo, quello della diplomazia. Dobbiamo chiedere con più forza tutti insieme che si riaprano le strade della diplomazia". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

