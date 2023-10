Arnaldi spreca 3 match point, eliminato nell’Atp Pechino 2023

(Adnkronos) – Matteo Arnaldi non sfrutta 3 match point e viene sconfitto negli ottavi di finale dell'Atp 2023 di Pechino dal cileno Nicolas Jarry, che si impone per 6-7 (4-7), 7-6 (7-4), 6-3 dopo 2h58' di battaglia. L'azzurro, 22 anni e numero 48 del ranking, sfiora l'impresa con il numero 23 del mondo. In una prestazione estremamente positiva, rimane il rimpianto per i 3 match point che Jarry cancella nel 12esimo game del secondo set. Arnaldi è bravo a mettere alle corde un avversario efficiente al servizio (72% di prime palle, 12 ace e 5 palle break cancellate su 7). Il ligure parte malissimo (0-3) ma riesce a ricucire il gap (4-4) e nel tie-break non sbaglia praticamente nulla. Il secondo set ruota attorno alla fiammata tra settimo e ottavo game: Jarry strappa il servizio al rivale, Arnaldi replica subito. Sul 6-5 per Arnaldi, la svolta determinante. Jarry da 0-40 cancella i 3 match point con un servizio efficace, una volee e un ace. Il cileno aggancia il tie-break e lo fa suo (7-4). La sfida appare segnata: Arnaldi accusa la stanchezza, Jarry scappa (4-2) e chiude 6-3. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

