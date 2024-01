Armocromisti di tutto il mondo unitevi. Il PD in conclave a Gubbio

Dimmi dove ti riunisci… e ti dirò chi sei. In realtà non si tratta nemmeno di dirlo. Ma solo di ribadirlo.

Il PD, per la sua riunione del 18 e 19 gennaio prossimi, ha scelto il “Park Hotel ai Cappuccini”, in quel di Gubbio. Il riferimento ai Cappuccini non deve trarre in inganno: di monacale non c’è proprio nulla. Tutto il contrario.

Citando il titolo di Open (non esattamente un giornale dell’ultradestra) “ hotel vip con spa da sogno ” .

Più precisamente, come si legge sul sito della struttura deluxe, “un ambiente design, incorniciato dalle tinte calde del legno, impregnato dal naturale profumo delle essenze del territorio e di quelle studiate da aziende cosmetiche di primordine che offrono una vasta gamma di prodotti naturali a base di piante e fiori, il corpo ritrova la sua dimensione di equilibrio”.

Insomma l’ideale, per ritemprarsi dalle durissime fatiche dell’opposizione. E per provare a ricomporre i dissidi interni. Vedi, in ultimo, le turbolenze sulla conferma dei finanziamenti all’Ucraina, o per meglio dire a Zelensky, e quelle sulle liste per le Europee di giugno.

A Roma c’è maretta? No problem: nell’amena tranquillità della cittadina umbra “le deputate e i deputati” del PD si incontreranno per ritrovare l’armonia perduta. Nel rapido volgere di 48 ore, o anche meno tra arrivi-sistemazione-partenze, dovranno fiorire nuove idee e rifiorire gli entusiasmi smarriti.

Breve… ma intenso

“Una due-giorni – si legge nella lettera inviata dalla capogruppo alla Camera, Chiara Braga – di discussioni e di confronti con lo sguardo alla corsa elettorale verso l’Europarlamento. L’idea è quella di una forma seminariale con ospiti e specialisti esterni e momenti di confronto”.

Voilà.

L’anno passato i gazebo, che innalzarono la semi sconosciuta Elly al rango di segretaria nazionale. Oggi il resort di lusso.

Le masse sotto i tendoni di giornata, da allestire alla bisogna e poi smontare alla svelta in attesa della prossima messinscena. Gli alfieri del salario minimo sotto i tetti elegantissimi dell’ex (molto ex) convento dei frati.

Il PD versione Elly Schlein. Fremiti progressisti e stile di vita da vip: un pizzico di rosso, ma solo un pizzico. Sennò l’armocromista li bacchetta.

Gerardo Valentini – presidente Movimento Cantiere Italia