Arisa e la foto nuda sui social, botta e risposta con Madame (che la invita a cena)

(Adnkronos) – Botta e risposta via social tra Arisa e Madame. E' iniziato tutto con il post, accompagnato da una sua foto senza veli, in cui Arisa dice di valutare "proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio". Tra i commenti al messaggio è arrivato quello di Madame che scrive "Ti amo" accompagnato da un cuore rosso. Immediata la replica di Rosalba Pippa, in arte Arisa: "Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare". E puntuale è arrivata anche un nuovo post di risposta da parte di Madame: "Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante, ti bacio (cuore rosso) e continuo segretamente ad adorarti". "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio". Inizia così il post di Arisa su Instagram. Il post è accompagnato da una foto della cantante completamente nuda. "Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico – prosegue – Si offre 'verità, corpo, anima, cervello' fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO". —[email protected] (Web Info)

