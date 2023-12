In partenza una nuova settimana di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Prosegue la ricca offerta di eventi di teatro, danza, musica, cinema, arte e letteratura, incontri e attività per bambini e famiglie proposti delle istituzioni culturali cittadine, dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024″ e da quelle selezionate tramite l’avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro – anno 2023”, attraverso cui Roma Capitale ha destinato circa 2 milioni di euro – fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv). Ecco alcuni degli appuntamenti.

Le Biblioteche di Roma a Più Libri Più Liberi

Dal 6 al 10 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola tornaPiù Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori – Aie e dedicata quest’anno al tema Nomi Cose Città Animali.

Le Biblioteche di Roma rinnovano la propria partecipazione alla manifestazione con un fitto programma di iniziative, incontri, letture, laboratori e mostre allo STAND M43, in collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Palazzo Esposizioni Roma, Fondazione Teatro di Roma e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. In calendario: 3 mostre, 50 attività per bambini e ragazzi tra letture e laboratori, 24 incontri di informazione e approfondimento sui principali progetti, i servizi e la programmazione culturale della rete delle Biblioteche capitoline.

Tra gli appuntamenti che si svolgeranno nello Spazio Arena si segnalano:il 6 dicembre alle 12l’approfondimento, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Biblioteche per la comunità. Progettando i Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione, con Chiara Faggiolani, Anna Marendino, Cristina Renzoni, Nina Però e la partecipazione di Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale che il 9 dicembre alle 10.30 sarà presente anche all’incontro dedicato al progetto Biblioteche in carcere, una storia di libertà, con Giovanni Solimine ed Eugenia Fiorillo.

Su questa stessa linea si colloca anche l’approfondimento previsto alle 18 dal titolo Esercizi di lettura futura con lo stesso Giovanni Solimine, Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, sul tema della rivoluzione digitale legata alla crescente diffusione di podcast e audiolibri. In programma il 10 dicembre alle 15 la presentazione Mappa Roma e le biblioteche di Roma Capitale con Keti Lelo, Salvatore Monni, Marino Sinibaldi e Federico Tomassi.

La Fiera sarà anche l’occasione per raccontare due importanti iniziative curate da Biblioteche di Roma: il 9 dicembre alle 16.30 si terrà l’incontro La memoria del mondo e altre Storie dedicato alla narrazione della XXII edizione di Letterature. Festival Internazionale, con letture dell’attrice Anna Ammirati e la partecipazione di Nadia Terranova, Simona Cives e dello stesso assessore Gotor, che sarà presente anche il 10 dicembre alle 16.30 per Il signor Palomar compie cent’anni, in occasione delle celebrazioni del centenario dalla nascita di Italo Calvino, che vedrà le letture di Filippo Timi con l’accompagnamento musicale del violinista Rodrigo D’Erasmo.

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma.

Nello Spazio Ragazzi invece si svolgeranno tante attività, tra letture ad alta voce e laboratori interattivi e musicali, oltre alle 3 mostre: Il ninja innamorato di Ale Puro, Vendesi casa d’artista di Ericavale Morello e La ragazza dal mare di Molly Knox Ostertag.

Teatro e Danza

Fino al 21 dicembre prosegue Urgenze – Festival diffuso di immersioni teatrali a cura de IlNaufragarMèDolce. Tra gli appuntamenti della settimana, al Teatro If (via Nomentana 1018), il 7 dicembre alle 21 Antonella Civale conduce il Laboratorio di Dizione della Scuola Popolare di Teatro; il 10 dicembre alle 16 presso la Biblioteca Aldo Fabrizi è in programma la performance itinerante di teatro di strada della rete Sanbarte. Stessa location il 12 dicembre alle 16 per il primo incontro del Laboratorio intensivo di Teatro dell’Oppresso condotto da Olivier Malcor: attraverso tecniche ludico-teatrali, l’attività intende allenare a far emergere e superare le conflittualità in modo creativo. Ingresso libero.

Ora è qui. La quarta dimensione della cultura, il festival multidisciplinare proposto dalle associazioni Fuori Contesto e Dire Fare Cambiare Aps, vede in programma il 7 dicembre alle 17.30 presso la Biblioteca Valle Aurelia Sono innamorata di Pippa Bacca, chiedimi perché, lettura seguita da dibattito a cura di Giulia Morello dedicata all’artista Pippa Bacca, uccisa nel 2008 in Turchia durante una performance artistica sulla pace tra i popoli. Con la stessa Morello, Assia Fiorillo e Matteo Panzironi. Gratuito con prenotazione obbligatoria a info@fuoricontesto.it o al 333.2260621.

Fino al 10 dicembre la Scuola Romana di Circo propone Circo Park, rassegna culturale multidisciplinare in movimento ispirata ai linguaggi dell’arte performativa e dello sport, che affronta i temi della cultura sostenibile, del trasporto alternativo e dell’energia rinnovabile, e promuove socialità intergenerazionale presentando un programma di attività interattive adatto a tutte le fasce di età. La manifestazione si svolge in tre postazioni lungo il percorso ciclo-pedonale del Parco delle Valli (ingresso da via Val d’Ala).

Il pubblico è invitato a pedalare per produrre l’energia elettrica necessaria ad alimentare alcune delle attività a ingresso gratuito in programma, tra spettacoli di circo e laboratori creativi. Fino all’8 dicembre, dalle 16 alle 19, al Brancaleone (via Levanna 11) prosegue Residenza artistica, laboratorio di teatro, circo e messa in scena, condotto da Guglielmo Bartoli. Nel corso dell’attività, diverse generazioni condividono lo spazio scenico e i processi creativi, in un confronto dinamico finalizzato alla messa in scena al Parco delle Valli dello spettacolo Urban Show in programma il 9 dicembre alle 16.

Leggere il Circo

Nella stessa giornata, alle 15, Circus Follies propone Leggi il Circo, laboratorio di avvicinamento alla lettura attraverso il gioco e la creatività. Il 10 dicembre alle 16, la manifestazione si chiude con Circo in valigia, spettacolo di e con Gianluigi Capone che porterà al pubblico acrobazie, figure, immagini, musica dal vivo, clownerie e giocolerie. Ingresso libero.

Al via la XVII edizione di Teatri di Vetro,intitolata Oscillazioni, il festival dedicato alle più significative realtà della produzione artistica contemporanea a cura di Triangolo Scaleno e con la direzione artistica di Roberta Nicolai. Fino al 22 dicembre, 25 spettacoli, sei prime nazionali, diciannove prime romane, incontri, conferenze offrono un ambiente dialogico di ricerca e scambio tra artisti e pubblico aprendo agli spettatori i processi della creazione scenica, coinvolgendo i cittadini in creazioni collettive e offrendo ai giovani artisti una possibilità di crescita personale.

Il 10 dicembre al Teatro del Lido di Ostia è in programma la prima giornata di Composizioni, anticipo di festival che si aprirà con tre spettacoli, frutto di progetti partecipativi che coinvolgono adulti e adolescenti: alle 16 in Crangon Crangon +, Daria Greco mette in scena la performance urbana che la coreografa guiderà attraverso una serie di istruzioni in cuffia a partire da una messa a fuoco della sua personale ricerca sull’anti-abitudine; alle 16.30, il processo creativo della pièce Fallen Angels_derive di Michael Incarbone e Erica Bravini ha visto l’incontro con un gruppo di adolescenti ai quali sono state proposte una serie di pratiche corporee e di movimento, momenti di ascolto e di visione, seguendo o dirottando l’inquadratura tematica del progetto.

La compagnia Bartolini/Baronio presenta alle 17.30 La voce umana. Traccia 1 – Ascolta come mi batte forte il tuo cuore,un ascolto dell’incontro tra le voci di alcuni adolescenti del Liceo Anco Marzio di Ostia e delle domande, riflessioni, parole, suoni e azioni nate all’interno del laboratorio di teatro comunitario di Asinitas, che la compagnia ha condotto con italiani, rifugiati e richiedenti asilo nella prima parte del 2023 e che ha avuto come esito lo spettacolo La voce umana. La serata si concluderà alle 19 con la selezione musicale di MA/E aka Gabriele Corti. Prenotazione alla mail promozione@triangoloscalenoteatro.it.

Dante e Shakespeare

È in corso CONNESSIONI Classici e nuove performance, progetto di Xenia con la direzione artistica di Gino Auriuso e Paolo Pasquini, che intende esplorare due tra i massimi esponenti della letteratura e del teatro di tutti i tempi, Dante e Shakespeare. Fino al 16 dicembre, un interessante programma di spettacoli, talk, laboratori, residenze, docufilm, nuove performance, digital humanities, stage e arti figurative.

Nella sede della Cooperativa sociale Agorà (Clivo Rutario 53) l’11 e 12 dicembre è in programma la residenza artistica gratuita della Compagnia Internazionale Instabili Vaganti con Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola che verterà su uno dei temi del progetto artistico Inferno e Carcere: vendetta o rieducazione (orari: lunedì 10-20, martedì 9-13; info e prenotazioni alle email connessioni.cenp@gmail.com).

Dall’11 al 13 dicembre dalle 14 alle 18 il teatro del Liceo G. B. Morgagni (via Fonteiana 125) ospita lo stage gratuito di mimo corporeo La Porta dell’inferno ‒ Dante-Rodin-Decroux dedicato ad danzatori, pedagogisti teatrali, artisti del figurativo, educatori, allievi di teatro e studenti di università e accademie; a chiusura, incontro con il curatore Michele Monetta (max 25 partecipanti; info e prenotazioni via email connessioni.cenp@gmail.com).

Il 12 dicembre, infine, dalle 15 alle 23, appuntamento nel teatro di Villa Lazzaroni (via Appia Nuova 522) con le performance Inferno e Carcere: vendetta o rieducazione (restituzione pubblica degli esiti della residenza artistica della Compagnia Instabili Vaganti); Le campane di Dante di Teatri Molisani – Teatro del Loto, con Stefano Sabelli, Giulio Costanzo, Pontificia Fonderia Marinelli, Antonio Zoccoli ed Ettore Marinelli; Dantemotivo, live performance con Michele Bacci e Alessandro Zurla. Ingresso libero.

È in corso fino al 15 dicembre La performance che non può finire, il progetto curato dall’associazione La Capriola – Abraxa Teatro con la direzione artistica di Emilio Genazzini. Un programma di lavoro volto alla creazione di un gruppo artistico denominato “InterAction” composto da giovani attori interessati allo sviluppo di nuove creatività artistiche.

Al Teatro Marconi (viale Guglielmo Marconi 698), l’11 dicembre alle 10 il pubblico potrà assistere a una Residenza/Focus con Eugenio Barba e Julia Varley: i due maestri daranno il loro contributo ricchissimo di esperienze al percorso effettuato dal gruppo, confrontandosi con l’innovazione proposta dai giovani attori e dal regista Emilio Genazzini. Il 12 dicembre alle 21 è previsto il debutto dello spettacolo frutto del progetto. Accesso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail abraxateatro@abraxa.it.

Fino al 18 dicembre fluidonumero9 presenta Incarnazioni. Laboratori, spettacoli, residenze, passeggiate, incontri per indagare il processo di embodiment/incarnazione del testo (letterario, poetico, teatrale) nei linguaggi della contemporaneità. La prima edizione della manifestazione è dedicata al processo di messa in voce e in corpo dell’opera di William Shakespeare.

Il Mercante di Venezia

Tra gli appuntamenti della settimana, il 10 dicembre dalle 10 alle 17 presso il Teatro Azione (via dei Magazzini Generali 34) il regista Massimiliano Civica terrà il laboratorio di lettura del testo drammatico L’inchiostro invisibile, dedicato al “Mercante di Venezia”. L’11 dicembre alle 21 al Teatro degli Eroi (via Girolamo Savonarola 36) va in scena Sir Thomas More: un copione per il teatro, spettacolo diretto da Alessandro Fabrizi, con l’introduzione di Nadia Fusini, che vede sul palco Maria Vittoria Argenti, Francesco Buttironi, Alessio Del Mastro, Alessio Esposito e Laura Mazzi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Con il sottotitolo Expect Respect, prosegue fino al 17 dicembre la IV edizione di DRAG ME UP – Art for Inclusion, il festival drag di performing art e arti queer a cura di Ondadurto Teatro con la direzione artistica di Karma B e Margò Paciotti. Il 6 dicembre alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca appuntamento con Drag College #1, il nuovo format di Ondadurto Teatro con le Karma B e Margò Paciotti che intende favorire i processi di conoscenza delle arti performative e di fornire gli strumenti necessari per una analisi sociale degli avvenimenti contemporanei (ingresso libero).

Ci si sposta al Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58) l’8 dicembre, sempre alle 21, per It’s Female Power, serata di stand up comedy che vedrà alternarsi sul palco l’eccellenza della comicità attivista LGBT+. Sul palco Chiara Becchimanzi con Giulia Anania e Annagaia Marchioro, in una serata evento di gioiose, colorate, catartiche ed esilaranti emozioni. Stesso orario il 12 dicembre all’OFF/OFF Theatre (via Giulia 20) per T-Late Show, serata dedicata al mondo trans* con le sue istanze ma anche con la sua forza espressiva, il desiderio di libertà e soprattutto la voglia di raccontarsi, con Eleonora Magnifico, Emily De Salve eMelissa Bianchini. Biglietti online.

Omaggio a Italo Calvino

Prosegue fino al 16 dicembre Nuvola Creativa Festival delle Arti VI edizione 2023, la manifestazione a cura dell’Associazione Neworld ETS, con la direzione artistica di Antonietta Campilongo, che per questa edizione ha scelto il sottotitolo Polvere / Riflessioni sul rapporto uomo e ambiente, in omaggio a Italo Calvino nel centenario dalla sua nascita. Tra gli eventi in programma, il 9 dicembre alle 12, Letizia Leone e Pino Censi portano in scena una lettura drammatizzata della pièce teatrale Rose e detriti, versione poetica contemporanea dell’Erodiade dagli effetti stranianti; alle 12.30, Antonella Catini propone Rocce morse, reading poetico di poesie tratte da Glossessione (L’Erudita, 2013). Il 10 dicembre ci si sposta nell’Area Circo alle 12 per Dell’equilibrio nella natura, azione performativa di relazione corpo/terra/acqua dell’artista Silvia Stucky. Ingresso libero.

È a cura del Balletto di Roma il progetto Planetarium Danza che fino al 20 dicembre, nelle sue due sedi, propone incursioni laboratoriali pratiche e teoriche di danza contemporanea, urbana, circense, performance e coreografia digitale. Il 12 dicembre dalle 10 alle 12, presso la sede di via Baldo degli Ubaldi 31, è in programma l’incontro Danze Oltreconfine, che vedrà protagonista la direttrice artistica Francesca Magnini, accompagnata dai protagonisti principali della tournée in Cina di Giulietta e Romeo.

Questa nuova esperienza artistica, che ha rappresentato una prima grande riapertura degli scambi culturali Italia-Cina interrotti dalla pandemia nel 2020, sarà raccontata al pubblico attraverso immagini e documenti che testimonieranno come il Balletto di Roma riesca oggi a essere testimone del prodotto culturale Made in Italy oltre che fonte di grande interesse culturale non solo per l’Europa, ma anche per altri continenti. Accesso gratuito riservato a operatori di settore, studenti e docenti di danza, coreografi, operatori culturali, con prenotazione sul sito o ai numeri 06.64463194 – 06.90375236.

Prosegue fino al 22 dicembre Close Up, manifestazione a cura dell’Associazione Canova22 che indaga i nuovi linguaggi dell’arte. Presso la Fornace Canova (via Antonio Canova 22) prosegue fino al 7 dicembre A-solo 1, laboratorio di danza proposto dalla Compagnia Gruppo E-Motion (con Francesca La Cava, coreografa e docente internazionale,Sofia Andretto,interprete, e Claudio Marrucci, scrittore) incentrato sulla figura femminile e sul vuoto che la circonda nella solitudine.

Il pubblico, che partecipa in seguito alle azioni messe in atto dalla coreografa, interverrà proponendo la propria reazione, la quale verrà raccontata da Marrucci e da un videomaker che produrrà un’opera video (orari: 16-19). Il 9 e 10 dicembre dalle 10 alle 13 ci si sposta presso il World Dance Alliance Europe Sala Teatro, sede dell’Accademia Europea di Danza (via della Magliana 63/E) per A-solo 2, laboratorio che si incentra sulla figura maschile seguendo lo stesso format dell’azione precedente, con la coreografa Simona Ficosecco e l’interprete Rocco Marcelli.

Danza al femminile

L’11 dicembre prende il via Insieme, laboratorio di danza e video condotto da Paola Sorressa di creazione e improvvisazione sul femminile, con riprese video (fino al 14 dicembre; orario: 14.30-17). Queste le performance di danza in cartellone alle 16 alla Fornace Canova: il 9 dicembre White Integrale, regia e coreografia di Paola Sorressa con la Mandala dance company; il 10 dicembre III TIMES Aglaia, Eufrosine e Talia, ispirata al gruppo scultoreo delle Tre Grazie di Antonio Canova di e con Natalia Di Vita, Sofia Zanti e Yiying Yang del secondo anno del Biennio di Composizione della Danza dell’Accademia Nazionale di Danza (docente, Maria Grazia Grosso). Partecipazione gratuita.

Fino al 20 dicembre, il Centro Nazionale di produzione della Danza ORBITA Spellbound propone Corpi in Ascolto, rassegna di danza per le scuole che, attraverso spettacoli, incontri e residenze artistiche, intende incoraggiare lo sviluppo di nuovi sguardi critici sulle pratiche performative contemporanee. Tra gli appuntamenti in programma, il 7 dicembre alle 17.30 presso la Facoltà di Architettura dell’Università la Sapienza (piazza Borghese 9) si parlerà di performance e accessibilità nel corso dell’incontro L’accessibilità come principio estetico a cura di Flavia Dalila D’Amico, con Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino (ingresso libero).

L’8 dicembre alle 19 allo Spazio Rossellini (via della Vasca Navale 58) è in cartellone la restituzione della residenza artistica TRESPASS_Tales of the Unexpected, una coreografia e un racconto, entrambi creati nella loro estemporaneità, accessibile a un pubblico non vedente, ipovedente e vedente. Concept, Marta Olivieri; coreografie emergenti, Loredana Canditone e Vera Borghini; racconto, Marta Olivieri e Camilla Guarino (a pagamento con prenotazione obbligatoria alla mail).

Ci si sposta al Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano 8) l’11 dicembre dalle 16 alle 18 per Alone in the multitude, un dispositivo performativo che prevede una relazione diretta tra il performer Salvo Lombardo e uno spettatore o spettatrice per volta, attraverso una azione replicabile in loop ogni dieci minuti (gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail).

Prosegue fino al 20 dicembre al Teatro Manzoni (via Monte Zebio 14c), In Altre Parole, la XVII edizione della rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea a cura dell’Associazione Culturale DianAct Platea e ideata da Pino Tierno. Il 6 dicembre alle 17.30 va in scena in prima nazionale La tigre, spettacolo diretto da Ferdinando Ceriani che porta sul palco un divertente testo dell’autore catalano Ramon Madaula che evidenzia come ogni certezza possa essere messa in discussione; con Giorgio Lupano e Carlotta Proietti. Ingresso libero.

Al Teatro Nazionale (via del Viminale, angolo via Agostino Depretis), il 7 dicembre alle 10 e alle 12 (in replica fino al 15 dicembre) gli Allievi della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato presentano La bottega fantastica, spettacolo di balletto su musiche di Ottorino Respighi e Gioachino Rossini. La coreografia è affidata a Francesco Ventriglia, con le Scene di Michele Della Cioppa e i Costumi di Anna Biagiotti. Biglietti online.

La programmazione dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si arricchisce dall’8 dicembre al 7 gennaio di Natalè Auditorium, gli spettacoli che la Fondazione Musica per Roma ha programmato per l’intero periodo natalizio. Si comincia con Massimo Venturiello che l’8 dicembre (alle 18) e il 9 dicembre (alle 21), in Sala Petrassi, porta in scena la commedia “Il Signor Puntila e il suo servo Matti”, adattamento da Brecht.

Il protagonista è il ricco proprietario Puntila, dalla condotta bifronte. Sotto gli effetti dell’alcool diventa estremamente comprensivo e generoso, quando è lucido diventa odiosamente dispotico verso tutto e tutti. Biglietti online.

Questo il cartellone proposto dalla Fondazione Teatro di Roma. Al Teatro Argentina fino al 21 dicembre alle 20 Stefano Massini porta in scena L’interpretazione dei sogni, spettacolo liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud. La ricerca sui sogni del padre della psicanalisi, pietra miliare del Novecento, tenta una risposta attraverso l’analisi di numerosi casi clinici, talora drammatici, talora persino buffi e occasionali, ognuno capace di rivelare qualcosa sulle leggi misteriose che danno vita alle nostre “messinscene” notturne. Le musiche di Enrico Fink sono eseguite da Saverio Zacchei (trombone e tastiere), Damiano Terzoni (chitarre) e Rachele Innocenti (violino); contributo in voce e video, Luisa Cattaneo. Spettacoli: martedì e venerdì ore 20; mercoledì e sabato ore 19; giovedì e domenica ore 17; lunedì riposo. Biglietti online.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, dal 7 al 9 dicembre Seven Cults presenta Moby Dick. Il Rito, dal celebre romanzo di H. Melville, qui nella riduzione e adattamento di Roberto Negri (anche voce narrante e corpo presene sul palco) e la regia di Federico Vigorito. L’autore propone una formula letteraria di ricerca e sperimentazione, esplorando nella sua opera praticamente tutti i generi del secolo (spettacoli: giovedì e sabato alle 21; venerdì alle 17.30). In Sala Grande il 12 dicembre alle 21 Stefano Fresi porta sul palco Dioggene di Giacomo Battiato.

Uno spettacolo diviso in tre quadri che ruota intorno a un unico personaggio, un attore famoso che si chiama Nemesio Rea, e al suo rifiuto di ogni ambizione e possesso al fine di essere libero di parlare del vero senso della vita. Fino al 10 dicembre proseguono invece le repliche di Novecento, dal testo di Alessandro Baricco, per l’interpretazione di Stefano Messina che firma anche la regia con Chiara Bonome. Lo straordinario racconto dell’ultimo viaggio di Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, il più grande pianista di tutti i tempi. Musiche di Pino Cangialosi. Spettacoli: mercoledì, giovedì e sabato ore 21; venerdì e domenica ore 17.30. Biglietti online.