Aperitivo maxi, ma paghi solo 10€ in centro Roma e ti prendi: pizza + fritti + drink | E se vuoi il bis paghi solo 5€

Vuoi fare un aperitivo tra una visita turistica e l’altra? Allora non puoi non recarti in questo fantastico posto.

Coloro che intendono visitare il famosissimo Colosseo sicuramente ne resteranno affascinati una volta che accederanno al suo interno. La maestosità sarà tale che tutti verranno catapultati nel periodo in cui nell’arena combattevano i gladiatori per salvare la propria vita davanti a un pubblico intento a divertirsi.

A un certo punto la fame avrà il sopravvento, ma si vuole più che altro puntare su un buon aperitivo. I più esigenti vorranno la buona qualità e altri preferiranno spendere poco. In realtà si possono accontentare entrambe le esigenze in un’unica location pazzesca. Allora il consiglio è affidarsi a Google Maps per raggiungere questo posto frequentato sia da turisti che residenti.

Se vuoi prendere un taxi impiegherai 9 minuti circa, se opterai per i mezzi di trasporto pubblico allora si passerà a 21 minuti e infine mezz’ora a piedi. Chi ha voglia di passeggiare e allo stesso tempo scoprire ogni angolo della città può armarsi di pazienza e avventurarsi.

Bisognerà andare verso Via di San Gregorio, Via dei Cerchi, Via dell’Ara Massima Ercole, Via della Greca, continuare su Largo Amerigo Petrucci, svoltare sul Lungotevere Aventino, prendere Via dei Vascellari, Via dei Genovesi, Via Giulio Cesare Santini e infine si arriverà a destinazione.

Aperitivo non molto distante dall’anfiteatro Flavio

La location in questione si trova in Viale Trastevere 77 – 00153 Roma ed è ottimo da valutare non solo per fantastici aperitivi, ma anche per cene. Su tripadvisor.it ha tantissime recensioni positive e tra le tante si può leggere la seguente: “Ottima pizza, e personale era gentile e cordiale con mio figlio. Gli ha anche mostrato la cucina e come funzionava il forno per pizza. Sicuramente un must se siete in zona”.

Anche su Instagram vanta di tantissimi follower, il merito è senza dubbio di ciò che propone. Il video in questione è stato condiviso anche nella pagina @aperitiviroma e ha ottenuto tantissime visualizzazioni. Ma di quale si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Una pizzeria napoletana nel cuore della città può fare a casa tua

Stiamo parlando di Pizzarè, noto come “Il re degli aperitivi a 10 euro a Trastevere: pizza portafoglio + 3 fritti + drink a scelta e con 5 euro in più fai il bis con un secondo drink o una pizza con Nutella. È una delle pizzerie napoletane più storiche di Roma che quest’anno festeggia 30 anni dalla sua apertura”, ecco cosa si può leggere nella didascalia.

L’aperitivo è possibile farlo dalle 17:00 fino alle 20:00 ed è ottimo per coloro che sono di passaggio in una delle città più famose in assoluto. Pagare poco e soddisfare le proprie papille gustative, questo è lo slogan di tantissime persone.