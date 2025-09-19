Aperitivo illimitato: mangi senza sosta a 15€ e sei in centro Roma | Pizza, dolci e drink inclusi

Finalmente un luogo dove bere e mangiare non è una spesa esorbitante. Scopri tutto qui e i tuoi aperitivi cambieranno.

In Italia l’aperitivo è diventato un vero e proprio rito sociale. Nato come momento leggero di pausa, prima di cena, si è trasformato negli anni in un appuntamento fisso che scandisce la quotidianità di milioni di persone. Dai classici cocktail agli stuzzichini, il format ha conquistato non solo i più giovani, ma anche professionisti e famiglie.

La sua evoluzione ha reso il concetto di aperitivo qualcosa di molto più ampio rispetto a un semplice bicchiere accompagnato da qualche snack. Oggi si parla di apericena, aperitour e formule sempre più elaborate, con buffet che si avvicinano a veri banchetti.

In molte città italiane, e in particolare a Milano e Roma, il rito ha assunto i contorni di una tradizione urbana. Non è raro che siano proprio i giovani lavoratori a frequentare maggiormente gli aperitivi, spesso dopo l’orario d’ufficio. Ma anche studenti universitari e turisti hanno abbracciato questa abitudine, che unisce convivialità e risparmio.

Spritz e rincari

Negli ultimi anni però i prezzi hanno seguito la tendenza al rialzo che ha colpito gran parte dei consumi. Anche un semplice cocktail o un calice di vino hanno raggiunto cifre che in passato erano riservate solo ai locali più esclusivi. In molte città è difficile trovare un aperitivo al di sotto dei dieci euro, mentre le formule con buffet hanno superato spesso i venti.

Parallelamente è cambiata anche l’offerta dei bar. Se un tempo era normale ordinare un caffè anche in tarda serata, oggi molti esercizi preferiscono spingere sul fronte dell’aperitivo, considerato più redditizio. Dopo una certa ora, capita sempre più di frequente di sentirsi rispondere che la macchina del caffè è spenta.

Aperitivi a Roma

Eppure a Roma resiste un’alternativa che mette d’accordo qualità e convenienza. In zona piazza Bologna, al Momart Restaurant di Viale XXI Aprile 19, è attiva una formula di aperitivo a buffet illimitato al costo di soli quindici euro. L’offerta, valida tutti i giorni dalle 18 alle 22.30, include pizza, dolci e un drink a scelta, dando la possibilità di mangiare senza limiti e senza spendere cifre esagerate, come diffuso su Tiktok.

Si tratta di un esempio di come il concetto di aperitivo possa rimanere accessibile nonostante l’aumento generale dei costi. Con un prezzo fisso che non supera quello di un normale cocktail in altri locali, il Momart Restaurant si propone come un punto di riferimento per chi vuole vivere un aperitivo a Roma senza rinunciare a nulla, nemmeno al portafoglio. 15 euro e mangi e bevi in gran quantità.