Anzio, blitz nel bar dello spaccio: sigilli per due settimane

Risse e spaccio. Per questi motivi un bar di Anzio è sottoposto a sequestro per due settimane con immediato provvedimento del questore di Roma.

L’indagine, durata per molti mesi, ha visto l’attività commerciale al centro di un grosso giro di spaccio di droga, oltre a diversi episodi di rissa e aggressioni.

A condurre le operazioni, gli agenti di polizia di Stato del commissariato di Anzio – Nettuno che, dopo l’accertamento di numerosi e gravi episodi, ha effettuato un blitz trovando negli infissi del bar diverse dosi di droga e hashish.

Tempo prima, nello stesso locale, gli agenti erano intervenuti per sedare una violenta rissa tra extracomunitari armati di bastoni e coltelli. Un provvedimento, quello di chiusura dell’attività, che si inserisce nel filone dei controlli per la sicurezza in Città.

L’attività dovrà restare chiusa per due settimane, se poi i successivi controlli rileveranno che le problematiche riscontrate non si verificheranno di nuovo allora il bar potrà riaprire. Restando comunque sotto costante osservazione da parte delle forze dell’ordine.