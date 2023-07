Antonio Guidi: “Serve una nuova legge 104 a sostegno della disabilità”

(Adnkronos) – Una nuova legge 104, trasversale, quindi condivisa in Parlamento da forze di maggioranza e opposizione. E' la proposta che avanza, in un'intervista a SostenibileOggi

Antonio Guidi, responsabile del dipartimento di Disabilità ed Equità sociale di Fratelli d’Italia. Politico e neurologo, ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale nel primo governo di Silvio Berlusconi, è stata la prima persona con disabilità a ricoprire un incarico governativo nella storia della Repubblica italiana. Si sono fatti passi in avanti nel sostegno alla disabilità ma, dice Guidi, "serve altro, qualcosa che cambi davvero la percezione sul tema". A cosa pensa? "Penso all’approvazione in Parlamento di una nuova versione della legge 104/92, che tenga conto di quanto il mondo sia cambiato e con esso la condizione dei disabili. Ne ho parlato nell’Intergruppo sulla disabilità guidato da Giusy Versace, si deve puntare a una norma unitaria, oltre alla difesa dei singoli provvedimenti a sostegno dei disabili". Guidi entra nel merito. "Vorrei una legge, e mi impegnerò subito per questo, con il contributo delle forze di maggioranza e opposizione, con il lavoro delle associazioni. Una legge forte, agile, esigibile, non di facciata, lo scheletro per sostenere le future disposizioni legislative. E’ il momento giusto per farlo". L'intervista integrale sul sito di SostenibileOggi.

