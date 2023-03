Una carriera costellata di successi e canzoni indimenticabili. Compie oggi 74 anni Antonello Venditti, cantautore, musicista, certamente una delle firme più importanti del panorama della musica italiana.

Biografia

Nato l’8 marzo 1949 a Roma, è certamente definibile uno dei più produttivi esponenti della cosiddetta “scuola romana“. Nato in una famiglia appartenente alla medio-borghesia, padre originario del Molise, si avvicina alla musica da bambino, appassionandosi allo studio del pianoforte.

A 14 anni compone “Roma Capoccia”. Dopo il liceo “Giulio Cesare” si iscrive ala facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma. Laureatosi nel 1973, è specializzato in Filosofia del Diritto.

La sua carriera

La sua carriera comincia nel 1972, l’artista si è distinto per un’importante raccolta di canzoni a carattere amoroso e d’impegno sociale.

“Sotto la pioggia“, “Nata sotto il segno dei pesci“, “Notte prima degli esami“. E poi ancora “Che fantastica storia è la vita“, “Alta marea“, “Amici Mai“, “Ricordati di Me“. Sono solo alcuni dei titoli di brani memorabili che hanno caratterizzato la fruttuosa carriera di Antonello Venditti.

Le ultime tre canzoni sono state composte nella residenza sita a Monte Argentario. Una località molto cara ad Antonello Venditti.

Indimenticabili anche le colonne sonore legate allo sport. Tifosissimo della Roma, il cantautore ha dedicato alla propria squadra del cuore “Grazie Roma” e “Che c’è“. Entrambi, sono due omaggi alle vittorie del campionato di serie A ottenute dalla squadra capitolina, rispettivamente nel 1983 e nel 2001.

Certamente, non soltanto negli ultimi tempi, le sue performance artistiche sono legate anche al sodalizio con Francesco De Gregori. I due sono stati impegnati fino a qualche mese fa con un tour, inaugurato il 18 giugno allo stadio Olimpico di Roma.

Vita sentimentale

Sentimentalmente, Venditti è stato legato per tre anni a Simona Izzo, attrice, doppiatrice e regista. Dall’unione dei due è nato anche un figlio, Francesco Saverio, oggi attore e doppiatore.

Successivamente, il cantautore ha vissuto una storia d’amore durata 9 anni con la conduttrice Monica Leofreddi.

L’intervento da Rosario Fiorello

Questa mattina l’artista si è reso protagonista di un simpatico siparietto all’interno di VivaRai2.

Intervenuto telefonicamente nel programma di Fiorello, Venditti ha scherzato con lo shoman.

“Io a quest’ora, mi hanno chiamato tutti, e poi sapevo che c’eravate voi” – ha detto il cantante – “Non è un fatto precostituito che non mi vedrai mai lì. Me rompe le scatole svegliarmi alle 4, non vado né a caccia né a pesca, ma a quest’ora sono già alla mia settima sigaretta”:



Poi un pensiero poi dedicato alla celebrazione della festa delle donne: “Più che a me, oggi gli auguri vanno a tutte le donne che ho cantato e che canto ancora, perché se lo meritano molto più di me, per le loro sofferenze, per la loro libertà, per il loro difficile cammino di libertà e uguaglianza. Quindi i miei auguri vanno a tutte le donne del mondo”.

Fiorello infine si è esibito omaggiando l’artista, riproponendo “Alta Marea“, dedicando la canzone al suo autore e al pubblico femminile.

Quanto guadagna il cantautore

E’ certamente uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Si annoverano circa 30 milioni di copie. Inoltre, secondo una recente ricerca si parla di introiti pari a circa 450mila euro percepiti dalla SIAE, in virtù dei diritti d’autore.

