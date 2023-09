Antonella Clerici, lacrime oggi a E’ sempre mezzogiorno

(Adnkronos) – Antonella Clerici in lacrime oggi a E' sempre mezzogiorno. La conduttrice del programma di Raiuno scoppia a piangere quando in studio entra a sorpresa Anna Moroni, per anni al suo fianco in La prova del cuoco. "Dov'eri? Non mi aspettavo di vederti", dice Clerici davanti alla sorpresa. Conduttrice e ospite non riescono a trattenere le lacrime. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

