Antimafia, Colosimo: “Ex Nar Ciavardini? Non ho amicizie”

(Adnkronos) – La deputata FdI Chiara Colosimo, dopo la sua elezione con polemiche alla guida della Commissione parlamentare Antimafia, risponde a una domanda rispetto a una sua presunta conoscenza con l'ex Nar Luigi Ciavardini. "Non ho amicizie – spiega -. Ho espletato, nelle mie funzioni di consigliere regionale, ciò che mi era concesso e ciò che era dovuto: incontrare anche persone che sono state o sono detenute. Conosco Ciavardini come moltissimi altri eletti di altra appartenenza politica perché è in un’associazione che si occupa del reinserimento dei detenuti". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

