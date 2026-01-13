Anguillara, Federica Torzullo sparita da cinque giorni: indagini per omicidio, casa sotto sequestro

Ad Anguillara Sabazia si contano i giorni con un nodo allo stomaco: Federica Torzullo, 41 anni, è sparita l’8 gennaio e da allora non c’è una traccia certa. Uscita con documenti e cellulare, non è più rientrata, mentre il suo telefono risulta spento. All’inizio si era parlato di un possibile allontanamento volontario, ma nelle ultime ore l’inchiesta ha cambiato passo: la Procura di Civitavecchia procede per omicidio e il marito, Claudio Carlomagno, risulta indagato.

Anguillara, Federica Torzullo sparita: i carabinieri sequestrano auto, telefono e abitazione

La mattina di lunedì i carabinieri si sono presentati per sequestrare l’auto e il cellulare del marito. Subito dopo è finita sotto sequestro anche la villetta dove la coppia viveva fino al giorno della scomparsa, in via Costantino, non lontano dal lago. In strada si è visto un via vai misurato e operativo: pattuglie, controlli, l’area presidiata. Segnali di un lavoro che, quando entra nelle case, porta con sé un peso che tutto il vicinato avverte.

Anguillara, Federica Torzullo sparita: nuovi rilievi e telecamere acquisite in zona

Martedì, alle 11, gli investigatori sono tornati nella villetta con personale specializzato per un ulteriore sopralluogo. In parallelo sono stati acquisiti anche i video di una telecamera di sicurezza installata in un’abitazione vicina: immagini che potrebbero ricostruire gli ultimi movimenti utili a fissare orari e spostamenti. La tecnologia, in casi così, non “racconta” da sola, ma può smentire o confermare una sequenza, togliendo spazio alle ipotesi non supportate.

Anguillara, Federica Torzullo sparita: ricerche anche sul lago e negli altri punti ritenuti significativi

Il lago di Bracciano è stato scandagliato senza trovare riscontri. Nel frattempo gli accertamenti si sono spostati anche in altri luoghi collegati alla vita quotidiana della coppia e al lavoro del marito, titolare di un’azienda di scavi e movimento terra. È una mappa che si allarga con metodo: ogni punto viene verificato, ogni “buco” ricontrollato, perché a volte la differenza sta in un dettaglio rimasto invisibile al primo passaggio.

Anguillara, Federica Torzullo sparita: separazione in corso e contraddizioni da chiarire

Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia accaduto nelle ore decisive. La denuncia di scomparsa è stata presentata il 9 gennaio e, secondo quanto riportato dalle ricostruzioni giornalistiche, alcuni passaggi della versione iniziale sarebbero risultati poco lineari rispetto agli elementi raccolti. In più, emerge un contesto familiare che gli investigatori stanno ricostruendo ascoltando persone vicine alla coppia: Federica e il marito erano in fase di separazione, pur vivendo ancora sotto lo stesso tetto, e a breve era prevista un’udienza civile. Federica lavorava alle Poste all’interno dell’aeroporto di Fiumicino: colleghi e amici possono offrire informazioni sulle abitudini e sugli ultimi contatti.

Anguillara, Federica Torzullo sparita: l’attesa del paese e l’appello implicito a chi sa

In via Costantino si parla sottovoce e si guarda la strada più del solito. C’è chi ricorda gli ultimi giorni in cui aveva incrociato Federica, chi ripensa alle feste natalizie, chi prova a mettere insieme frammenti senza trasformarli in sentenze. Ma l’unica cosa che conta, ora, è ciò che può essere verificato: rilievi, immagini, tabulati, orari, percorsi.

In chiusura resta l’essenziale: Federica manca da casa da cinque giorni e le indagini proseguono in ogni direzione, con la prudenza necessaria quando un fascicolo parla di omicidio e una persona risulta indagata. Chiunque abbia visto qualcosa, anche un dettaglio che può sembrare minimo, può fare la differenza nel lavoro di chi sta cercando la verità.