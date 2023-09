Angelini Industries si rafforza in tecnologia industriale: investimenti in Italia e Usa

(Adnkronos) – Angelini Industries, gruppo industriale attivo nei settori della salute, della tecnologia industriale e del largo consumo, con 5.800 dipendenti in 21 Paesi e 2 miliardi di euro di fatturato, annuncia, oggi, nella sede italiana di San Giovanni Teatino, a Chieti, un impegno fino a 600 milioni di euro, tra investimenti e risorse dedicate nei prossimi 5 anni, per lo sviluppo della divisione tecnologia industriale. Angelini Technologies conta di raddoppiare nel quinquennio l'attuale fatturato che è pari a 200 milioni di euro. Gli investimenti riguarderanno, appunto, Angelini Technologies, divisione che, attraverso la società controllata Fameccanica opera nella tecnologia industriale, con oltre 600 dipendenti in Italia e in Usa e in Cina e oltre mille brevetti depositati. Gli investimenti saranno finalizzati al potenziamento del business tradizionale legato alla realizzazione di macchine industriali nel settore hygiene (beni come pannolini e assorbenti) e allo sviliuppo di una nuova area di business, robotica e automazione industriale, prevalentamente applicata alla logistica della distribuzione organizzata e dell'e-commerce. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

