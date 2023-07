Andrea Purgatori, autopsia a Roma: esami per capire cause morte

(Adnkronos) – E’ iniziata intorno alle 16 all’istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata l’autopsia sul corpo di Andrea Purgatori, morto a Roma una settimana fa. Un esame che segue la tac effettuata ieri in serata sempre nell’ambito degli accertamenti disposti dalla procura di Roma. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio in seguito all’esposto della famiglia del giornalista e coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco con il pm Giorgio Orano si procede per l’ipotesi di omicidio colposo. Insieme all’esame autoptico, a cui partecipano anche i consulenti nominati dalle parti, saranno effettuati anche dei prelievi per procedere con esami anatomopatologici. Esami necessari per avere un quadro clinico completo e per accertare le cause della morte. Nel registro degli indagati sono iscritti due medici. Nella denuncia i familiari di Purgatori hanno chiesto che venga fatta luce sulla correttezza della diagnosi refertata al giornalista e delle cure apportate. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

